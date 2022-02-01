Февральские изменения

В феврале 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.



Биометрия на портале Госуслуг



С 1 февраля 2023 года на портале Госуслуг начнет действовать технология биометрии, которая позволит пользователям войти в личный кабинет. Пройти данную регистрацию россияне могут в банковском учреждении. В будущем к банкам добавятся МФЦ и специальное мобильное приложение. В последнем случае заявителю нужны будут паспорт и смартфон, у которого есть специальный NFC-модуль. Отметим, что новая функция станет доступна по желанию. Возможность войти с помощью логина и пароля останется.



Штрафы за нестабильную связь



Также с первого числа последнего месяца зимы операторы и провайдеры будут получать штрафы за неисполнение требований об устойчивой связи. Размер наказания составит 3-5 тыс. руб. для граждан, 5-10 тыс. руб. — для должностных лиц, 30-50 тыс. руб. — для юридических.



Бумажные уведомления



Новая форма заявления на получение налогового уведомления также заработает с 1 февраля. Физическим лицам больше не нужно будет входить в личный кабинет. Они смогут запросить документ на бумаге.



Ответ на нефтяной потолок



С 1 февраля вступит в силу применение ответных мер на потолок цен на отечественную нефть. Для противодействия санкциям начнет действовать запрет на поставку российского топлива иностранным компаниям, если в контрактах предусмотрено ограничение максимальной цены.



Расширение параллельного импорта



С начала февраля будет дополнен перечень товаров, разрешенных к ввозу посредством параллельного импорта. В частности, в списке появятся такие бренды, как Adidas, Manchester United, Real Madrid, Disney, DC Comics и Marvel.



Индексация ежемесячных денежных выплат



С 1 февраля на 11,9% будут увеличены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) различным категориям населения. Всего будет проиндексировано более 40 видов выплат, в том числе участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического труда и Труда РФ, инвалидам, а также семьям умерших ветеранов и инвалидов войны. Стоимость социальных услуг, положенных льготникам, также вырастет. Чтобы отказаться от их получения, потребуется подать заявление в Социальный фонд России до 1 октября 2023 года.



Увеличение маткапитала



В феврале также будет увеличена сумма материнского капитала. Так, за первого ребенка будет положена выплата в размере 587 тыс. руб., за второго — 775 тыс. руб. В целом выплаты будут проиндексированы на 12,4%. Кроме того, в последний месяц зимы вырастет размер пособия при рождении ребенка и по уходу за ребенком, увеличится размер декретных выплат и пособий женам и детям призывников. Единовременная выплата при усыновлении ребенка старше семи лет или с ограничениями по здоровью также будет проиндексирована.



Налог на банковские вклады



Положения принятого в 2020 году закона о налогообложении доходов владельцев банковских вкладов также вступят в силу в феврале. Теперь размер общей суммы процентов, которая не подлежит налогообложению за 2021 год, составит 42,5 тыс. руб. За все доходы по одному или нескольким вкладам сверх данного показателя владельцам нужно будет выплатить в бюджет 13%.



Сохранение прожиточного минимума должникам



Еще один новый закон, вступающий в силу с 1 февраля, гарантирует должникам сохранение на банковских счетах несгораемого остатка от зарплаты или пенсии в размере прожиточного минимума. Для этого нужно будет подать заявление в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. Данное послабление распространено почти на все категории должников, кроме неплательщиков алиментов.



Защита от покупки аварийного жилья



Также с завтрашнего дня в России вступит в силу закон, согласно которому сведения о признании дома аварийным будут включаться в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Документ также предполагает создание механизма информирования граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания.



«Дорогой» Платон



С 1 февраля вырастет плата за проезд по федеральным дорогам для грузовиков весом более 12 т. Теперь система «Платон» будет начислять водителям за пробег 1 км 2,84 руб., то есть на 30 коп. больше.



Выплаты мобилизованным



С 3 февраля вступит в силу новый порядок ежемесячных социальных выплат мобилизованным гражданам РФ. Они будут производиться с момента назначения на воинскую должность и до дня освобождения от нее включительно.



Передача жилья военных льготникам



С 4 февраля 2023 года региональные власти смогут передать жилье, предназначавшееся для военнослужащих, в пользование другим категориям населения. Причины, по которым военные не воспользовались недвижимостью, могут быть разными. Получить квартиру смогут льготные категории населения. Речь идет о ветеранах и инвалидах ВОВ и членах их семей, инвалидах ЧАЭС, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах боевых действий, вставших в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года.



IT-ипотека



С 7 февраля ипотеку для IT-специалистов по ставке до 5% годовых начнут выдавать по упрощенным правилам. Мера распространится на работников почти 20 тыс. аккредитованных предприятий. Кроме этого, для получения ипотеки по льготным условиям для IT-специалистов снизили уровень зарплаты, расширили возрастные рамки, упростили требования по срокам трудоустройства, изменили сроки сохранения льготной ставки при увольнении.



Жизненно необходимые лекарства



С 28 февраля изменится перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В него войдут бактериальные вакцины, столбнячный, дифтерийный и дифтерийно-столбнячный антитоксины, а также новые лекарства для лечения ВИЧ, острого лимфобластного лейкоза и заболеваний сердца. При этом из списка исчез препарат «Мельдоний». Всего перечень теперь насчитывает более 800 лекарств. Льготники могут получить их бесплатно по рецепту врача.