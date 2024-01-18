Февральские изменения

В феврале 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.С 1 февраля проиндексированы более 40 различных пособий — в среднем на 7,4%-7,5%. Так, будут увеличены материнский капитал (с 587 тыс. руб. до 631 тыс. руб. за первого ребенка и с 775 тыс. руб. до 834 тыс. руб. — за второго), пособие по беременности и родам (до 88,5-565,5 тыс. руб.), ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячная денежная выплата ветеранам и другие.Пособие на погребение вырастет до 8 тыс. 370 руб. Минимальное пособие по безработице увеличится с 1 тыс. 500 до 1 тыс. 613 руб. в месяц, максимальное — с 12 тыс. 792 до 13 тыс. 751 руб.Россия сможет применять экономические санкции по отношению не только к иностранным компаниям, но и к отечественным юридическим лицам с иностранным участием более 50%. В отношении подсанкционных организаций станет возможной блокировка счетов и/или имущества, а также ограничение завоза ими товара.К государственной тайне не будут допускать людей, если у них или у их близких есть иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. Президент РФ получит право изменять порядок допуска к гостайне в период мобилизации и военного положения, а не только в период чрезвычайного положения.Председатели Государственной думы и Совета Федерации смогут ограничить право на выезд для депутатов и сенаторов, а руководители регионов — для глав муниципалитетов. Решением Верховного суда могут также ограничить право на выезд судьям.С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года Росалкогольтабакконтроль будет проводить проверки соответствия производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Проверки коснутся тех, кого 31 августа 2023 автоматически включили в реестр производителей соответствующей продукции.Проверять будут наличие технологического оборудования, производственных и складских помещений и другие параметры.Российские финансовые организации и коллекторы смогут коммуницировать с должниками с помощью электронной почты и на портале «Госуслуги» (если должник дал на это согласие), а также использовать программное обеспечение для отправки голосовых сообщений автоматического электронного агента.Кроме того, ФССП России с 1 февраля будет вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень кредитных и микрофинансовых организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности граждан, а также контролировать их работу.Коллекторы будут обязаны записывать все телефонные разговоры с клиентами, лимиты на звонки от коллекторов будут распространяться и на автоматические звонки от «роботов».С 27 февраля из перечня разрешенных пищевых добавок и препаратов будут убраны 19 позиций и добавлены шесть новых.Так, будут удалены консерванты сорбат натрия и сорбат кальция, муравьиная кислота, красители красный рисовый и кантаксантин, подсластитель стевия (порошок листьев и сироп из них, экстракты стевии).Добавлен будет, к примеру, антиокислитель этиллауриларгинат (Е243). Кроме того, производителя обяжут указывать функцию добавки в составе продукта на упаковке (подсластитель, стабилизатор и так далее).При обнаружении бесхозных животных на территории вокзала или в вагоне поезда сотрудники РЖД обязаны искать хозяина животного (опросить пассажиров и другое). Если хозяин не нашелся, животное поместят в багажное купе или штабной вагон, а на ближайшей станции передадут дежурному сотруднику вокзала.В билетах будет указываться информация о транспортировке животного, она будет отражаться в мобильных устройствах проводников.Напомним, что в январе проводник одного из вагонов вынес кота, который сбежал из переноски, из вагона и оставил на улице. Животное погибло.Срок исправления ошибки в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будет уменьшен с трех до одного месяца. После исправления ошибки площадь участка не может быть увеличена более чем на 10% или уменьшена более чем на 5%.Состав сведений в перечне домов, подлежащих государственной кадастровой оценке, будет расширен за счет информации о том, что жилое помещение находится в аварийном и подлежащем сносу доме, или что оно непригодно для жизни.С 24 февраля обжаловать решения должностных лиц в сфере лицензирования можно будет в досудебном порядке на портале «Госуслуги» в течение 30 дней.Тариф системы «Платон» (оплата проезда грузовых автомобилей по федеральным трассам) с 1 февраля вырастет с 2,84 руб. до 3,05 руб. за километр.Предприятия смогут формировать и финансировать на объектах добровольные пожарные дружины. В целом по России будут созданы территориальные добровольные пожарные дружины в виде структурных подразделений пожарной охраны.С 1 февраля российские банки обязаны будут за пять дней уведомлять клиентов об окончании срока их вклада.