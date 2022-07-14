Январские изменения

В январе 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.



Объединение фондов



С 1 января Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединились в Фонд пенсионного и социального страхования. Предполагается, что это позволит гражданам обращаться за льготами и выплатами в одно учреждение «в одно окно». Вдобавок это должно упростить получение социальных выплат, которые будут назначаться автоматически по одному заявлению.



Социальный фонд будет заниматься вопросами пенсионного и социального обеспечения, оплаты больничных, выплат по беременности и родам и по уходу за ребенком, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оказания социальной поддержки, предоставления россиянам и иностранцам госуслуг в электронной форме.



Рост минимумов



С 1 января минимальный размер оплаты труда в России составил 16 тыс. 242 руб. в месяц. Размер индексации с прошлого повышения МРОТ равен 6,3%.



Вслед за ним повышаются другие выплаты и пособия, например, по больничным или единовременное пособие при рождении ребенка. Плюс за счет этого вырастет зарплата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы.



Кроме того, прожиточный минимум устанавливается на уровне 14 тыс. 375 руб.



Налоги одним платежом



С 1 января появилась возможность оплатить налоги через единый налоговый счет. Он доступен каждому налогоплательщику, и перечислять по нему средства можно одним платежом. Единый срок уплаты налога установлен на 28 число каждого месяца. Также предполагается, что новая система позволит быстрее вернуть переплату.



Помимо этого, нововведение поможет упростить процедуру налоговых платежей и снизить административные издержки. Вместо оплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов отдельными платежами можно будет оплатить все налоговые обязательства через единый налоговый счет. Такая возможность будет у компаний, индивидуальных предпринимателей и обычных граждан.



Универсальное пособие



С 1 января шесть действующих выплат беременным женщинам и родителям детей в возрасте до 17 лет заменило единое пособие. Эта мера поддержки доступна россиянам, если доход на каждого члена семьи не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.



Объем помощи будет зависеть от нуждаемости семьи: 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. 50% — базовый размер пособия. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, то начисляется 75%. Если доходы все равно останутся ниже положенного, то доплата будет 100%.



Чтобы оформить универсальное пособие, требуется подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования. Помимо этого, предусмотрена возможность направить средства маткапитала на получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет независимо от очередности его рождения.



Изменения в страховых тарифах



С 1 января в России действует единый тариф страховых взносов. Все льготные категории страховых взносов объединены в три группы в зависимости от тарифа.



Основной тариф составляет 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% — сверх нее. Льготные тарифы — 15%, 7,6% и 0%.



За счет этого максимальное пособие по уходу за ребенком к 2025 году должно будет вырасти с 37,9 тыс. руб. до 57,4 тыс. руб., а максимальное пособие за 140 дней составляет 660,9 тыс. руб. вместо 435,9 тыс. руб. Предельное пособие по временной нетрудоспособности выросло до 143,5 тыс. руб. вместо 94,7 тыс. руб. (при стаже от восьми лет).



Подорожавший алкоголь



С 1 января выросли минимальные розничные цены на игристое вино и алкоголь крепостью более 28%.



Минимальная розничная цена водки поднялась с 261 руб. до 281 руб. за 0,5 литра, коньяка — с 280 руб. до 517 руб. за 0,5 литра. Игристое вино подорожало с 169 руб. до 239 руб. за 0,75 литра.



Оспорить тариф через ФАС



С 6 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала рассматривать досудебные споры по бытовому мусору. Речь идет о спорах между тарифными органами, операторами по обращению с отходами и их потребителями.



Гражданам дали возможность самим выбирать, какой способ защиты прав использовать — обращаться в административном порядке в антимонопольную службу либо в суд.



Ранее ФАС принимала жалобы о признаках нарушения законодательства в области государственного регулирования цен в сфере ТКО. Но не был предусмотрен механизм досудебного регулирования споров.



Регистрация сирот



С 11 января детей-сирот, имеющих право на получение жилья от государства, но без прописки, смогут зарегистрировать по адресу местной администрации там, где они жили до совершеннолетия.



Это даст им возможность рассчитывать на социальные выплаты, для которых требуется регистрация. Предполагается, что нововведение затронет 219 тыс. человек.



Вдобавок дети-сироты до получения собственного жилья смогут зарегистрироваться по адресу не только местной администрации, но и территориального органа местной администрации.