Февральские изменения

В феврале 2025 года в России вступят в силу изменения в законах и правилах, затрагивающие различные сферы жизни граждан и предпринимательскую деятельность. УрБК представляет краткий обзор некоторых из этих законодательных инициатив.С 1 февраля более 40 социальных выплат будут проиндексированы на 9,5% в связи с опережающим уровнем инфляции. Ранее планировалось увеличение на 7,3%. По оценкам Министерства труда, это повышение затронет около 37 млн человек. В частности, будут увеличены размеры единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам. Следует отметить, что перечень выплат, подлежащих ежегодной индексации, был расширен. Теперь в него включена помощь по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. С 1 февраля эта выплата составит 10 950 руб.Страховые пенсии будут повышены задним числом, начиная с 1 января. Это решение принято президентом. Доплата будет перечислена одновременно с увеличенной пенсией в период с 3 по 25 февраля.После индексации размер материнского капитала на первого ребенка составит 690 266 руб. На второго ребенка, если сертификат на первого не был получен, — 912 200 руб. Если сертификат уже был оформлен ранее, то сумма составит 222 000 руб.Также будут увеличены надбавки к пенсиям летчикам гражданской авиации и шахтерам в связи с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда. Размер выплаты зависит от среднемесячного заработка и стажа работы. Эта надбавка индексируется четыре раза в год — в феврале, мае, августе и ноябре.В начале февраля в шести регионах России, включая Свердловскую область, станет доступна автоматизированная система упрощенного налогообложения (автоУСН). Этот режим, хотя и предусматривает немного более высокую ставку по сравнению с обычным УСН, освобождает от подачи декларации, ведения книги учета доходов и расходов, а также уплаты взносов за работников. Он доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с годовым доходом до 60 млн руб., штатом до пяти человек и остаточной стоимостью основных средств до 150 млн руб.Ужесточение миграционной политикиС 5 февраля будет создан реестр лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации. Например, в случае истечения срока визы, окончания срока действия разрешения на временное проживание или его отсутствия, совершения преступления и так далее. В отношении таких лиц будет применяться режим выдворения. Он включает ряд ограничений: запрет на регистрацию бизнеса, заключение брака, приобретение автомобиля или недвижимости, а также выезд за пределы определенного региона.Банкам запрещено открывать нелегальным мигрантам счета и осуществлять переводы на сумму свыше 30 тыс. руб. Закон также предоставляет право принимать решения о выдворении не только суду, но и полиции, в случае неоднократных административных правонарушений. За предоставление нелегальным мигрантам услуг, запрещенных законодательством, предусмотрены штрафы. Для граждан они составят до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для бизнеса — до 500 тыс. руб.Также с 5 февраля вступает в силу закон о поддержке физических лиц и компаний, занятых в сфере креативной индустрии. Этот шаг является признанием данного сегмента отдельным сектором экономики, участники которого могут рассчитывать на государственную финансовую, информационную и иную поддержку. Куратором всех предприятий, занятых в креативных индустриях, станет Министерство экономического развития РФ.Отметим, что данный закон, помимо определения ряда понятий, относящихся к креативным индустриям, разделяет их на четыре группы: те, кто работают с историческим и культурным наследием (галереи, музеи); те, кто создают или используют литературные и иные произведения искусства (театральные и другие постановки); те, кто заняты в информационной и телекоммуникационной сферах (IT-сектор, СМИ); и те, кто занимаются прикладным творчеством (архитектура, мода).Кроме того, закон предусматривает создание креативных кластеров, обеспечивающих условия для творческой деятельности путем предоставления недвижимости и инфраструктуры. Определение приоритетных отраслей остается за региональными властями.С 5 февраля канал легализации средств посредством заверения у нотариуса фиктивных соглашений о медиации по задолженности будет перекрыт.Ранее для вывода средств в теневой оборот использовалась следующая схема: создавалась фиктивная задолженность по займу, где одна сторона выступала должником, а другая — кредитором. Через медиативное соглашение о погашении долга, заверенное нотариусом, чья подпись придавала документу силу исполнительного листа, через банк осуществлялись формальные переводы денежных средств, которые впоследствии обналичивались.Отныне, прежде чем удостоверить соглашение о невыполнении условий займа, нотариус обязан запросить и проверить документы, подтверждающие перечисление денег и их получение заемщиком. Таким образом, законодательная лазейка для легализации доходов будет закрыта.