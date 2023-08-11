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Сегодня, 15:34

Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов

Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликовНа вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Свердловской области Елена Степанова.

Елена Владиславовна, раньше налогоплательщики могли видеть на Госуслугах только просроченную задолженность, что теперь?

— С 1 июля 2023 года налогоплательщики физические лица могут получать налоговые уведомления для уплаты налогов и требования о задолженности через личный кабинет портала Госуслуг. Оплатить необходимую сумму можно будет там же, легко и быстро, буквально в несколько кликов.

Отмечу, что раньше граждане могли получать налоговые уведомления несколькими способами: непосредственно в инспекции или МФЦ, по почте, в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС России, получив для этого регистрационную карту в любой налоговой инспекции или МФЦ или используя логин и пароль от портала Госуслуг.

Поскольку граждане часто заказывают через портал различные справки — от пенсионных начислений до штрафов, было принято решение и о направлении налоговых уведомлений через портал Госуслуг. Кроме того, через приложение предоставляет свои услуги большое количество организаций, государственных и муниципальных учреждений, что, безусловно, будет удобно гражданам.

Что нужно сделать для того, чтобы получать уведомления от УФНС?

— Для того чтобы получать уведомления от Федеральной налоговой службы, сначала вам потребуется зайти на сайт или в приложение Госуслуг, выбрать услугу по получению налоговых уведомлений. Затем проверить предзаполненные персональные данные. После чего следует скачать приложение Госключ, в котором формируется и выдается сертификат электронной подписи. С помощью данного сертификата-подписи вы подпишите согласие на получение от налоговой службы уведомлений. После этого придет сообщение, что уведомления подключены.

Добавлю, что начать получать уведомления через Госуслуги можно в любой момент, вне зависимости от того, есть ли у вас личный кабинет на сайте ФНС или нет.
Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов

Создаст ли данное нововведение дополнительную нагрузку на налоговые органы?

— Как только приходит уведомление о согласии налогоплательщика, вся информация передается в электронном виде и не перегружает работу налоговых органов. От граждан же потребуется только согласие.

Отмечу, что буквально с прошлой недели началась рассылка информации о возможности получения налоговых уведомлений на Госуслугах. После этого, начиная с 10–11 августа, мы фиксируем заметный рост числа людей, которые направили согласие через портал.

Какие налоги будут включены в налоговое уведомление?

— В сводное налоговое уведомление будут включены имущественные налоги: транспортный и земельный налоги, налог на имущество, а также налог на доходы физических лиц.

Введение уведомлений совпало с началом кампании по имущественным налогам за предыдущий год. Есть ли какие-то предварительные данные по этому вопросу?

— На данный момент еще идет формирование налоговых уведомлений по имущественным налогам.
Подчеркну, что людям, которые направили согласие на получение налоговых уведомлений на Госуслуги, пришло сообщение о том, что рассылка начнется с 10 сентября. Кроме того, налоговые уведомления будет выгружены в личный кабинет на сайте ФНС и начнется рассылка по почте.

Ожидаются ли еще какие-то новшества в кампании по имущественным налогам?

— Изменений по транспортному и земельному налогам не ожидается. Что касается налога на имущество физических лиц, то в этом году изменился корректирующий коэффициент. Он увеличился до 0,6, в то время как в прошлом году составлял 0,4, а годом ранее – 0,2 от кадастровой стоимости.

В каком случае в налоговое уведомление будет включен налог на доходы физических лиц?

— В сводное налоговое уведомление включен НДФЛ при невозможности удержать налог налоговым агентом у человека.
В данном случае работодатели подают в налоговый орган сведения о невозможности удержания налога на доходы физических лиц.

Напомню также, что срок уплаты налогов физическими лицами — 1 декабря. Все уведомления на портал Госуслуг, по почте или в личный кабинет ФНС придут не позднее одного месяца до срока уплаты.

Изображения предоставлены пресс-службой Управления ФНС России по Свердловской области
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