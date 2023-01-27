Мартовские изменения

В марте 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.



Изменения в банковской сфере



С 1 марта 2023 года ЦБ РФ введет повышения на нормативы обязательных резервов банков. Так, нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ вырастут до 4% для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Для всех кредитных организаций по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте увеличение произойдет до 7%.



Также с началом весны всем финансовым и государственным организациям будет запрещено при оказании услуг использовать иностранные мессенджеры. Запрет коснется платежных документов, персональных данных граждан, сведений о безналичных денежных переводах, информации для проведения платежей и данных о банковских счетах и вкладах россиян.



Борьба с контрафактом



С 1 марта стартует переход на обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков. Так, уже с завтрашнего дня будет обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки «Честный знак». Обязательная маркировка станет возможна благодаря интеграции Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и системы маркировки. Поэтому пивовары смогут зарегистрироваться в системе маркировки только в случае, если они уже подключены к ЕГАИС.



Производители продуктов переработки зерна также должны будет присоединиться к государственной информационной системе — Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна (ФГИС «Зерно»). Нововведения коснутся производителей риса, муки, крупы из ячменя, овса, пшеницы, а также изготовителей отрубей и готовых завтраков с использованием зерновых и крахмала. Эти компании будут обязаны вносить в систему данные о своей продукции для оформления товаросопроводительных документов на партию зерна (СДИЗ) в целях ее перевозки, реализации, приемки и отгрузки, а также при экспорте и импорте.



Маркетплейсам с начала весны будет запрещено продавать без маркировки одежду из натуральной кожи, трикотажные блузки, верхнюю одежду, а также постельное, столовое, кухонное белье. Изменения коснутся площадок, торгующих по схеме FBO (fulfilment by operator). В случае, если продавец использует маркетплейс как витрину и продает товар напрямую, требования применяться не будут.



Все эти изменения призваны защитить потребителей от покупки контрафактных товаров.



Защита потребителей табачных изделий



На защиту потребителей сигарет и вейпов от покупки подделок направлено очередное повышение акцизов, которое вступит в силу с 1 марта.



Так, акцизы на сигареты и папиросы вырастут до 2 тыс. 603 руб. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 536 руб. за 1 тыс. штук. Акциз на жидкости для вейпов и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, будет повышен на 10,6%, до 8 тыс. 669 руб. за 1 кг.



Помимо этого, с завтрашнего дня минимальная стоимость пачки сигарет должна будет составлять не менее 119 руб. Вслед за внеочередным повышением акцизов на сигареты Минсельхоз поднял на 2 руб. и единую минимальную цену (ЕМЦ) на табачную продукцию. Новая стоимость будет действовать до конца года.



Новые правила для недвижимости



С 1 марта 2023 года в силу вступают поправки в Гражданский кодекс, касающиеся земельных участков, зданий, сооружений, помещений, которые определяются как недвижимые вещи. Согласно новым правилам, россияне могут потерять право на недвижимость, если используют ее не по назначению, или если это приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей. Также потерять собственность можно из-за бесхозяйственного содержания, приводящего к разрушению помещения и машино-места.



При этом проживание в многоквартирных домах станет для граждан более безопасным, поскольку с завтрашнего дня Ростехнадзор получит право контролировать выполнение техрегламентов и постановления об организации безопасного использования и содержания лифтов. Однако по новым правилам Ростехнадзор не будет выходить на контрольный осмотр лифтов после их замены. Владелец должен будет собрать все необходимые документы, принять решение, что лифт вводится в эксплуатацию, и передать пакет документов в Ростехнадзор для постановки лифтов на учет. Планируется, что это ускорит ввод в эксплуатацию уже смонтированных лифтов.



Также с наступлением весны вступает в силу новый порядок определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды. Так, теперь чаще будет применяться аналоговый метод, согласно которому учитывается, что тепло идет не только на отопление квартир, но и на отопление общих помещений, даже если труб отопления там нет. Если норматив станет ближе к реальному потреблению, то ежемесячные платежи будут больше, а разовый перерасчет по итогам года — меньше, и внести его будет проще.



Еще одно нововведение в коммунальных расчетах для жильцов многоэтажек коснется стоимости вывоза мусора. Так, отныне при ненахождении в доме более пяти суток жители могут попросить перерасчет за мусор. В качестве доказательства необходимо будет предоставить соответствующие документы, а плата уменьшится пропорционально тому, сколько жителей не проживало в помещении.



Кроме этого, начиная с 1 марта 2023 года в выписках из ЕГРН будут скрыты данные о правообладателе, так как эти сведения являются персональными и подлежат соответствующей защите. Получить выписку с полными данными можно будет, если собственник подал заявление в Росреестр о том, что разрешает открыть эти сведения, или через нотариуса при наличии определенных причин. Также выписку сможет получить сам владелец жилья. Кроме того, появится механизм проверки подлинности выписки, для этого на ней появится QR-код. Изменения не коснутся правообладателей недвижимости, которые являются юридическими лицами. Сведения о них по-прежнему будут указываться в выписках из ЕГРН.



Транспортные нововведения



С 1 марта средства индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, сегвеи, электроскейтборды, а также другие, не считавшиеся раньше транспортными, будут признаны таковыми. Перемещаться на них можно будет со скоростью не более 25 км/ч, а массу самих устройств ограничат 35 кг. Согласно новым правилам, дети до 14 лет могут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Старше 14 лет — только по велодорожкам. Если велодорожек нет, то передвигаться на СИМ можно по тротуарам, но только с пешеходной скоростью. Приоритет на тротуарах и в пешеходных зонах будут иметь именно пешеходы.



Для безопасности пассажиров городские автобусы, которые не оборудованы ремнями безопасности, не смогут ездить по загородным дорогам быстрее 70 км/ч. А лицам с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, разбой, грабеж, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью будет запрещено работать в такси.



К управлению троллейбусами, трамваями и автобусами не будут допущены лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступления против мира, основ конституционного строя и безопасности государства и за преступления против общественной безопасности. Все трудящиеся в этой отрасли до 1 сентября 2023 года обязаны будут предоставить работодателю необходимые справки об отсутствии судимости. В случае, если эти документы представлены не будут, трудовые отношения подлежат немедленному прекращению.



Появятся и нововведения для водителей автомобилей. Теперь они будут обязаны останавливаться за общественным транспортом, на котором зажглось табло «Внимание, пассажир». Это касается случаев, когда высадка пассажиров производится прямо на проезжую часть. Также изменятся требования к парковке под знаками «Стоянка запрещена по четным или нечетным дням»: переставить автомобиль с одной стороны дороги на другую без нарушения правил можно будет в промежутке между 21.00 и 24.00.



Кроме этого, с 1 марта 2023 года поменяются правила освидетельствования водителей, заподозренных в употреблении алкоголя или психоактивных веществ. Теперь эта процедура будет проводиться в присутствии двух понятых или под видеофиксацию. Факт опьянения будет определяться концентрацией этилового спирта более 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе.



Еще одно новшество коснется изменения дизайна водительского удостоверения: с него исчезнет штрихкод.