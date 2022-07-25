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С марта российским банкам повысят нормативы обязательных резервов

УрБК, Москва, 13.02.2023. Банк России с 1 марта поднимет кредитным организациям нормативы обязательных резервов. Это решение регулятор объясняет условиями структурного профицита ликвидности и необходимостью сохранения тенденции на девалютизацию балансов у банков в соответствии с ранее анонсированным планом.

У банков с универсальной лицензией и небанковских организаций показатель вырастет до 4% по всем категориям резервируемых обязательств в российской валюте. Также у всех банков до 7% увеличатся нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте.

Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с базовой лицензией остаются прежними.

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