Октябрьские изменения

В октябре 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.С 1 октября вступают в силу новые правила выдачи ипотеки от Центробанка. В частности, будут увеличены макропруденциальные лимиты.Так, если банк решит выдать ипотеку с первоначальным взносом до 10%, он должен увеличить свои резервы на 900% от суммы кредита вместо 150%. А если первоначальный взнос составляет 10-15%, резервы вырастут на 250-600%.Кроме того, будут ужесточены правила выдачи для заемщиков, которым придется отдавать на погашение ипотеки более 50% от своего ежемесячного дохода.С 1 октября 2023 года внутри страны будет запрещено использование SWIFT при переводах. Кроме того, банкам на законодательном уровне нельзя будет использовать зарубежное ПО при обработке внутренних переводов.Одновременно с этим с первых чисел октября будет упрощен порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций. Изменения позволят банкам расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций.Мобильный офис сможет дополнительно проводить операции по кредитованию, переводы по счетам и без открытия банковского счета, осуществлять кассовое обслуживание в полном объеме, предоставлять услуги инкассации компаниям.С 1 октября индивидуальные предприниматели смогут использовать неквалифицированную электронную подпись для бумаг, направляемых в налоговую службу. Можно получить такую подпись в личном кабинете без посещения офиса ФНС или сформировать ее через приложение «Госключ».С октября 2023 года бухгалтерам предложено сдавать два уведомления по НДФЛ в месяц: основное — 25 числа каждого месяца, промежуточное — 12 числа. В каждом уведомлении нужно указывать сумму НДФЛ, начисленную до подачи документа в налоговую. Также с 1 октября 2023 года страховые взносы будут списывать с ЕНС в приоритетном порядке.С начала октября станет обязательной двухфакторная аутентификация на «Госуслугах». При входе на портал нужно будет ввести код из СМС, даже если ранее пользователь отказывался от дополнительной аутентификации. Если у человека нет доступа к телефону, ему необходимо обратиться в МФЦ.В налоговой службе отмечают, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10%, поэтому при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%.С 1 октября начнется обязательная цифровая маркировка пива и пивных напитков, упакованных в стеклянную или ПЭТ-тару.Маркировку для пива и пивных напитков в России вводят поэтапно: для продукции в кегах она стала обязательной уже с 1 апреля 2023 года, а для напитков в алюминиевых банках она будет введена только с 15 января 2024 года.С 1 октября 2023 года на 5,5% будут увеличены оклады сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. В их число вошли бухгалтеры, охранники, кассиры, водители, коменданты и экспедиторы.Также повышаются оклады работников РЖД, в том числе занятых обслуживанием железных дорог.Кроме того, на 10,5% будут увеличены с 1 октября оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств — ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, СКР, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, пожарных, сотрудников таможни и органов контроля за оборотом наркотиков. Также на 10,5% повысят военные пенсии.