Конфиденциальность в креативной индустрии

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. Управлением Роскомнадзора по УрФО в деятельности АО «ОТП Банк» выявлены нарушения ...

В «ОТП Банке» выявлены нарушения закона о персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2013. Управление Роскомнадзора по Свердловской области направило в органы прокуратуры ...

В деятельности коллекторского агентства «БИК» выявлены нарушения закона о персональных данных

В деятельности ООО «Трек» были выявлены нарушения закона о защите персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2012. Управлением Роскомнадзора по Свердловской области в ходе плановой выездной проверки ООО ...