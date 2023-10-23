В РФ зарубежный туризм за год подорожал на 30%

УрБК, Москва, 31.08.2023. Летом 2023 года за рубеж из России выезжали 5 млн организованных туристов. Об этом рассказал ...30.08.2023 Турпоток по России в летний сезон вырос на 12%
УрБК, Москва, 30.08.2023. В летний сезон 2023 года туристы совершили 17 млн поездок по России. Это на 12% больше, чем ...29.08.2023 «МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...31.03.2023 Туристический поток по России в 2022 году увеличился на 17%
УрБК, Москва, 31.03.2023. Туристический поток по России в 2022 году увеличился на 17%, до 68 млн поездок. Подобная ...29.07.2015 Более 70% продаж свердловских турагентств составляют туры в Египет, Турцию и Россию
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2015. В текущем летнем сезоне основными направлениями отдыха свердловских туристов являются ...