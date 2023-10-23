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23.10.2023

В РФ зарубежный туризм за год подорожал на 30%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В РФ заграничный туризм в 2023 году увеличился в цене в пределах 30%. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

При этом растет доля организованных выездных туров. В том числе по причине того, что увеличивается число стран, имеющих прямое авиасообщение с РФ, отмечает эксперт. Теперь число стран с прямыми перелетами достигло 40 (+ 6 государств в сравнении с 2022 годом).

Также Илья Уманский рассказал, какие страны в текущем году пользовались наибольшим спросом у сограждан. В топ-5 по зарубежному туризму россиян вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Таиланд и Шри-Ланка.

Добавим, в стране с 1 ноября на 90 дней вводится безвизовый режим с Таиландом, куда граждане отправляются на туристическую «зимовку». Ожидается также, что в 2024 году начнет действовать упрощенный режим для российских тургрупп в Индию.
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