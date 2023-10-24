Стабилизация туризма

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Летом на Среднем Урале наблюдалось увеличение числа туристов на 37%, что обеспечило ему ...

Летний турпоток на Средний Урал увеличился почти на 40%

В РФ зарубежный туризм за год подорожал на 30%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В РФ заграничный туризм в 2023 году увеличился в цене в пределах 30%. Об этом сегодня ...