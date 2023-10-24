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24.10.2023

Стабилизация туризма

Стабилизация туризмаВ России за 2023 год фиксируется ряд новых тенденций в туристической сфере. Так, в текущем осенне-зимнем сезоне произошли изменения как в плане ценовой политики, так и в плане географии маршрутов отдыха. Если ранее в стране наблюдалось равное соотношение организованного и самостоятельного туризма, то в последний год можно увидеть, что доля путешествий от турфим превысила 80%. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский связывает такую динамику с экономическими причинами, гарантией безопасности и доступностью предложений туроператоров на целый перечень популярных у россиян направлений.

Выездной туризм

Эксперты отмечают, что число стран, имеющих прямое авиасообщение с РФ, увеличилось до 40, что на шесть направлений больше в сравнении с 2022 годом. В частности, открываются рейсы на Маврикию, в Гонконг, расширяется программа полетов российских авиакомпаний на Кубу. Также увеличивается частота полетов в Абу-Даби и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), восстановлено авиасообщение с Марокко.

«Несмотря на ограничения последних лет, объем перевозок по международным направлениям растет. Если в течение предшествующих двух лет мы видели тревожность в поведении потребителя, то теперь мы видим, что спрос стабилизировался. Сейчас туристы спокойно и уверенно планируют свои путешествия. На ноябрьские праздники спрос вдвое превышает показатели прошлого года», — подчеркнул Илья Уманский.

Вдобавок за год на 30% выросло число поездок сограждан в страны — участницы Европейского союза через транзитные хабы Турции, Армении и Дубая. При этом в связи с изменением курса национальной валюты ровно на те же 30% подорожали зарубежные направления. Так, чаще всего россияне предпочитают отдыхать в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте, Таиланде и Шри-Ланке, рассказал Илья Уманский.

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев отмечает, что те же направления пользуются спросом для отдыха у свердловских туристов. Кроме того, по его словам, для уральцев в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение с Шри-Ланкой и Грузией. Также есть вероятность появления прямых рейсов на китайский остров Хайнань и в Пекин.

«В весенне-летний период действовало всего четыре направления в страны дальнего зарубежья: это Турция (Анталия и Стамбул), Египет и Таиланд. Сейчас география полета восстанавливается. Из Екатеринбурга возобновятся вылеты в Грузию: с 30 октября — в Кутаиси, а с 4 ноября — в Тбилиси. Также 4 ноября полетит первый рейс в Шри-Ланку, и есть вероятность увеличения частоты рейсов», — сообщил о текущих тенденциях туризма в Свердловской области М. Мальцев.

Добавим, Таиланд является одним из популярных направлений для отдыха в России. В эту страну сограждане регулярно отправляются на туристическую «зимовку», поэтому там с 1 ноября на 90 дней вводится безвизовый режим. Ожидается также, что в 2024 году начнет действовать упрощенный режим для российских тургрупп в Индию.

Внутренний туризм

Этим летом Свердловская область вошла в топ регионов в туристической отрасли по итогам весенне-летнего сезона. Летом на Среднем Урале наблюдалось увеличение числа туристов на 37%. По России данный показатель в среднем составил чуть больше 16%. Такая положительная динамика обеспечила региону шестое место в рейтинге наиболее привлекательных территорий для путешествий по стране, рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его словам, у туристов растет интерес к северным направлениям Урала. В их числе поселок Гари на берегу реки Сосьвы, Ивдель с перевалом Дятлова и Верхотурье. Однако с целью развития перспективных направлений отдыха в населенных пунктах требуется решить вопросы с электричеством и размещением приезжих для максимально комфортного времяпрепровождения.

«Нужно повышать уровень инфраструктуры по отношению к спросу. Например, в Верхотурье на берегу реки Туры открылся загородный клуб «Яблоневый сад», соответствующий всем туристическим стандартам. Этим летом был открыт туристический центр в поселке Гари, где из-за большого спроса планируется дополнительно расширить территорию. Там будут построены кафе, бани и прочее», — отметил Д. Ионин. По его словам, в рамках грантовой поддержки в этом году предоставлены средства на строительство 11 модульных домиков и проведение электричества в Ивделе по пути маршрута на перевал Дятлова.

Как подчеркнул замгубернатора региона, с целью развития туристической сферы правительство Свердловской области ввело налоговые льготы для местных туристических организаций. Это позволит снизить финансовое обременение и положительно скажется на компаниях, занимающихся организацией путешествий.

Стоит отметить, что, по данным правительства Свердловской области, в регионе набирает популярность и экологический туризм. Так, почти 300 тыс. человек посетили парки и заповедники Среднего Урала в 2022 году. По сравнению с 2021 годом количество туристов выросло более чем на 60 тыс. человек.
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области совместно с подведомственными учреждениями активно развивается туристско-рекреационная инфраструктура: на сегодняшний день разработано и обустроено более 17 экологических маршрутов, расположенных в особо охраняемых природных территориях региона. Общая протяженность маршрутов для экологического туризма составляет около 116 км.
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