Въездные и выездные итоги

В Свердловской области наблюдается рост въездного туризма: власти допускают, что по итогам 2023 года турпоток достигнет 3 млн человек. В выездном туризме на направлениях дальнего зарубежья продолжает доминировать Турция, а в пределах СНГ растет частота полетов. В осенне-зимний сезон ожидается расширение географии по внутренним и зарубежным рейсам. Однако девальвация рубля и рост цен, который она вызовет, могут нарушить часть планов.По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, в январе-июне 2023 года туристический поток в регион составил 1,7 млн человек, при этом за весь 2022 год Средний Урал посетили 2,2 млн туристов.«Задачи ставятся амбициозные. Напомню, что на этот год задача — 3 млн. Она оказалась достаточно сложной, но по первому полугодию мы видим, что движемся в правильном направлении», — отметил спикер.Он обратил внимание на то, что в Свердловской области начали набирать популярность относительно новые туристические объекты. Вдобавок текущий сезон насыщен событийными мероприятиями, в частности, власти региона оказали поддержку трем фестивалям: «Космодень» в Каменске Уральском (прошел в июле), «Белые ночи» в Ивделе (прошел в конце июня), «День рождения Урал Мороза» в Арамиле (состоится в декабре).На прошлой неделе состоялась Ирбитская ярмарке, где свои товары представили более 900 человек из 21 региона. На «Уральской ночи музыки» был обновлен рекорд по количеству посетителей. Среди деловых мероприятий главным стал ИННОПРОМ.Еще одной особенностью нынешнего сезона является высокий спрос на пеший туризм. Особенно популярны у туристов такие проекты, как «Большая уральская тропа» и «Сысертская сотня». Также многие стремились покорить Конжаковский камень.О том, куда отправлялись отдыхать свердловские туристы, рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев. Говоря о дальнем зарубежье, он отметил четыре главных направления: Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд. Главным игроком остается Турция.«Наиболее болезненной точкой было ценообразование. Простыми словами: стоимость отелей была значительно выше, чем подсказывала коммерческая целесообразность. Она была завышена в полтора-два раза. Но тем не менее рынок отрегулировал и эту ситуацию. Стоимость к августу существенно снизилась по базовым средствам размещения», — пояснил М. Мальцев.Путешествия по странам ближнего зарубежья, по его словам, представлены «полно и широко». Все направления обслуживаются несколькими авиакомпаниями. В два раза выросла частота полетов в Баку, стало больше рейсов в Ереван. Новые направления появились и по России, например, Ижевск и Петрозаводск. Начали возвращаться авиакомпании, которые ранее прерывали полеты в екатеринбургский аэропорт Кольцово.В осенне-зимний период ожидается расширение географии и увеличение частоты полетов. Рассматриваются возможности по созданию прямого авиасообщения в Шри-Ланку, новых направлений в Таиланд, Вьетнам, на остров Лангкави, в Абу-Даби. Есть вероятность появления прямых рейсов на китайский остров Хайнань и в Пекин. М. Мальцев отметил, что это может помочь скорректировать цены, поскольку они станут конкурентами другим азиатским направлениям.Руководитель представительства «Аэрофлота» в Екатеринбурге Антон Муска добавил, что за июнь через уральскую столицу авиакомпания перевезла более 170 тыс. человек, что близко к рекордному показателю. По региональным программам спросом пользуются все направления. Самыми популярными стали Сочи, Кавминводы, Стамбул, Анталья, Москва — везде хорошая загрузка. В ближайшее время планируется запуск рейсов Екатеринбург — Бангкок.Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о всероссийских тенденциях. Так, по его словам, расширение полетных программ характерно для всей страны. Лидерами остаются Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, из зарубежья — Турция.Наблюдается тенденция к росту организованного туризма. Если раньше за рубеж таким образом путешествовали 60% отдыхающих, то теперь 80%, а в некоторых случаях 90%.«Это говорит о том, что туристы доверяют туркомпаниям. Путешествие через туроператоров и турагентов более безопасное. В этом плане хорошо, что именно легальные туроператоры, которые входят в реестр туроператоров, имеют страховки, обеспечивают стабильность туристических поездок», — сообщил Д. Горин.При обсуждении планов на осенне-зимний сезон М. Мальцев главным опасением назвал изменение курсов валют. Если ситуация не изменится, то, возможно, планы придется корректировать. Д. Горин дополнил это тем, что всегда необходимо учитывать платежеспособность туристов. В следующем сезоне нужно хотя бы сохранить достигнутые показатели.