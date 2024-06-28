Июльские изменения

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УрБК, Москва, 28.06.2024. С 1 июля 2024 года банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, бюро ...

Российские банки обяжут в ряде случаев возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Российские банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам. Но это будет происходить ...

Российские банки обяжут в ряде случаев возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

УрБК, Москва, 12.07.2023. Российские банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам. Но ...

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УрБК, Екатеринбург, 23.08.2012. 99% жителей Свердловской области получат свои пенсионные накопления в виде ...