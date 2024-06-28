Июльские изменения

В июле 2024 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан и бизнеса. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.Индексация тарифов ЖКХ
С 1 июля 2024 года в России пройдет очередная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Решение о том, насколько именно вырастут тарифы, каждый регион принимает самостоятельно. К примеру, в Хакасии индексация будет самой низкой (4%), а в Забайкальском крае — максимальной в допустимом диапазоне (15%). В Свердловской области тарифы вырастут на 9,8%.
Ранее индексацию проводили в декабре 2022 года. До этого — 1 июля 2022 года. В 2023 году повышения тарифов ЖКХ не было.Единовременная пенсия
Порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений с 1 июля будет упрощен и будет определяться в зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) по России.
Напомним, что пенсию гражданину могут выплатить единовременно, срочной ежемесячной и пожизненной ежемесячной выплатой. Единовременную выплату с 1 июля будут назначать, если расчетный размер пенсионных накоплений составит 10% и менее от величины ПМП. Раньше единовременную выплату пенсии можно было получить, если размер накопительной пенсии составлял меньше 5% от суммы страховой. Новая методика облегчит работу негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и позволит большему количеству российских пенсионеров получить пенсию единовременной выплатой.
Помимо этого, мужчины с 45 лет и женщины с 40 лет будут раз в три года получать на сервисе «Госуслуги» уведомления о том, какая сумма накоплена на их счету в НПФ.Надбавки по кредитам
Центробанк вводит с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по автомобильным и необеспеченным потребительским кредитам. Мера коснется заемщиков, долговая нагрузка у которых превысила 50%. Также надбавки будут применены к кредитам с полной стоимостью более 25%. По мнению ЦБ, нововведение ограничит долговую нагрузку россиян и будет способствовать повышению стабильности банков.
Также финансовые организации обяжут отвечать на поступающие обращения в течение 15 рабочих дней. При необходимости срок может быть продлен не более чем на 10 дней. Если заявитель окажется недоволен ответом, то он сможет направить повторное обращение в ЦБ для дальнейшего разбирательства.
Также изменится порядок погашения задолженности по кредитам. В первую очередь заемщик обязан будет погасить долг по процентам, затем — задолженность по основному долгу и текущие проценты, а после этого — сумму основного долга, неустойки и штрафы.Льготная ипотека
С 1 июля завершился
срок действия госпрограммы «Ипотека с господдержкой» под 8%, предназначенной для всех покупателей квартир в новостройках.
Эксперты считают, что данная мера может негативно повлиять на рынок жилья. Так, заместитель президента банка «ДОМ.РФ» Антон Медведев предположил
, что по итогам 2024 года объем выдач ипотек в РФ может снизиться на 35%, до 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на общую сумму 5 трлн руб. Внесудебное банкротство
Процедура внесудебного банкротства для граждан РФ будет упрощена с 1 июля за счет того, что ряд справок (о получении пенсии, о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении или о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и других) будут запрашиваться автоматически, через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Ответ должны будут давать в течение двух рабочих дней. Если обратившийся не удовлетворяет условиям внесудебного банкротства, то в течение суток ему должны будут об этом сообщить, указав причину.Возврат банками переводов
С 25 июля российские банки обяжут проверять денежные переводы и возвращать клиентам украденные у них деньги в течение 30 дней с момента обращения. Если выяснится, что перевод был сделан на счет, находящийся в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента», или перевод был проведен без согласия клиента, то банк обяжут вернуть ему полную стоимость перевода. Эта мера должна будет обезопасить россиян от действий мошенников.
Если клиент банка потерял карту, и ей воспользовались преступники, то он сможет подать в банк соответствующее заявление, и ему возместят украденные деньги. Подозрительные транзакции банк сможет блокировать на два дня, чтобы дать жертве мошенников успокоиться и еще раз взвесить свои решения.Подключение к энергосетям
С 1 июля поставщики электроэнергии смогут включить в оплату за подключение новостроек к электросетям свои расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры (инвестиционная составляющая).
Таким образом, поставщик сможет реконструировать ближайшую подстанцию (или поставить там новый центр питания) за счет нуждающегося в данной услуге девелопера. Раньше в таких случаях производителям электроэнергии часто приходилось тянуть «последнюю милю» от далеко расположенной подстанции или строить новую за свой счет.Приватизация госимущества
Порядок приватизации муниципального и государственного имущества с 1 июля будет изменен. Вместо продажи на торгах лотов без объявления цены для них будет устанавливаться минимальная стоимость в размере 5% от первоначального предложения.