Июльские изменения

В июле этого года в России вступают в силу изменения в законодательстве, затрагивающие различные сферы жизни граждан и предпринимательскую деятельность. Также проводится индексация стоимости коммунальных услуг по всей стране, включая Свердловскую область. Подробности новых изменений представлены в обзоре УрБК.С 1 июля 2025 года стоимость жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области повысится примерно на 13,2%. Газ станет дороже на 7%, электроэнергия — на 12,6%, услуга по вывозу отходов — на 13%.Напомним, что предыдущая индексация тарифов проводилась 1 июля 2024 года. Средняя прибавка составила 9,8%, а годом раньше — 8,1%.С 1 июля в России отменяются бумажные акцизы на сигареты и вводится маркировка на соусы (включая кетчупы, майонезы, горчицу, соевый соус и аналогичные продукты), специи, приправы, пряности, сухие супы и бульоны, а также уксус. Ранее, с 1 мая, обязательная маркировка стартовала для снеков: чипсов, сухариков, хлебцев и тому подобное.А в маркировке парфюмерно-косметической продукции к уже маркирующимся мылу, моющим средствам и бытовой химии прибавятся средства для волос, бритья и дезодоранты.С 1 июля получатели мер господдержки смогут открыть в системно значимых банках специальные вклады и счета. Максимальный размер вклада может достигать 50 тыс. руб. Ставка будет максимальной для вкладов физлиц сроком до года в данном банке. Максимальный размер соцсчета также составит 50 тыс. руб. Ставка по нему должна составлять не менее 50% от ключевой ставки. Открытие, обслуживание и переводы средств до 20 тыс. руб. будут бесплатными.С 5 июля в силу вступит комплекс мер по борьбе с мошенничеством. В частности, вводится уголовная ответственность для дропперов. Так, за приобретение из корыстных побуждений чужой карты, доступа к чужому счету, дальнейшую их передачу и осуществление с ними незаконных операций предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. За передачу своей карты или счета другому лицу, или совершение незаконных операций по указанию другого лица теперь грозит срок до трех лет лишения свободы.С 5 июля будет ужесточена уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение банковской, коммерческой и налоговой тайны. В случае, если деяние было совершено по предварительному сговору или организованной группой, из корыстных побуждений или причинило крупный ущерб, за него будет грозить наказание до 5 лет лишения свободы и штраф в размере до 5 млн руб. В случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия, наказание составит до семи лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб.С 5 июля возрастет со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу без вызова сотрудников полиции при разногласиях между участниками аварии и наличии фотофиксации.С 27 июля вступят в силу поправки в ГК РФ, которые обеспечат правовую защиту географическим указаниям. Будет введена ответственность за нарушение интеллектуальных прав не только на «наименование места происхождения товара», но и на «географическое указание» и соответствующие и схожие с ним обозначения. Это должно помочь в защите прав региональных брендов.