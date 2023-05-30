Июльские изменения

В июле 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.С 1 июля в России введен акциз на сахаросодержащие напитки, которые изготовлены с использованием питьевой и минеральной воды. Он составит 7 руб. за литр.Сбор вводится для напитков с содержанием сахара от пяти граммов на 100 миллилитров. В законе уточняется состав подслащающих веществ: сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед. Доля этилового спирта в такой продукции должна быть ниже 1,2%.При этом акциз не будет взиматься с напитков брожения, кваса (с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2%), соков и морса.Максимальная ежедневная процентная ставка по краткосрочным потребительским займам с начала месяца снижена с 1% до 0,8%. Размер полной стоимости потребительского кредита уменьшен с 365% до 292% годовых.Также в законе обозначено, что предельная задолженность по начисленным штрафам, пени и другим дополнительным выплатам ограничена 130% от размера кредита, выданного на срок до 12 месяцев.Еще один закон повышает минимальный размер собственных средств микрокредитной компании до 4 млн руб. Исключение — микрофинансовые организации предпринимательского финансирования и организации, у которых учредителем выступает РФ, субъект РФ или муниципальное образование.Правительство РФ сможет устанавливать единые стандарты для предоставления ряда государственных и муниципальных услуг. Унификация коснется назначения пособия на ребенка, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, компенсации родительской платы за детский сад.Стандартизация даст возможность гражданам обращаться за этими выплатами через портал «Госуслуг», подавать заявления без прикрепления дополнительных документов и с заполнением минимума данных в них. Вдобавок россияне будут получать информацию о ходе рассмотрения заявки на каждом этапе и уведомления о перечислении средств.Для субъектов малого и среднего бизнеса упрощены правила исключения из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Учредители компании смогут подать соответствующее заявление при наличии единогласного решения.Но к нововведению прилагаются дополнительные требования. Сведения о юридическом лице должны быть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, у организации не должно быть незавершенных расчетов с кредиторами, у нее в собственности не должно быть недвижимого имущества и транспорта.Жители 75 регионов смогут записаться к нотариусу через портал «Госуслуги». Ранее такая возможность в формате пилотного проекта была опробована в Алтайском крае, Белгородской, Ивановской, Калужской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.Для обращения нужно будет воспользоваться сервисом «Универсальная запись к нотариусу».С помощью платформы можно будет посмотреть, какие документы требуются для нотариального действия, а также направить их на проверку.С 4 июля меняется порядок расчета среднего заработка для назначения пособия по безработице. Оно также будет рассчитываться за три предшествующих увольнению календарных месяца. Но если в один из них не было дохода или сотрудник был на больничном, то при расчетах используется другой ближайший отрезок времени. Если в пределах года отсутствуют три полностью отработанных месяца, то для расчетов можно брать два или один полностью отработанный месяц.С 15 июля страховщики смогут получать от органов исполнительной власти документы и данные, связанные с наступлением страхового случая. Сведения будут предоставляться по запросам или соглашениям о взаимодействии.Нововведение касается информации, требуемой для решения вопроса о выплатах по договорам ОСАГО и страхования средств наземного транспорта (кроме ж/д), которые отражены в специально созданной информационной системе. Перечень доступных документов утвердило правительство РФ.