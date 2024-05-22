УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 13:14

Июньские изменения

Июньские измененияВ июне 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.

Продажа алкоголя на летних верандах

Как ранее писал УрБК, российским ресторанам разрешили с 1 июня 2024 года продавать алкоголь на летних верандах и во внутренних двориках. Ранее продажа спиртного в таких местах влекла за собой административный штраф в 100-300 тыс. руб. для организаций. А употребление алкоголя на летней веранде могло повлечь штраф в размере 1,5 тыс. руб. для физических лиц.

Сейчас в законодательство введено уточнение, что веранды, помосты и дворики («сезонные залы обслуживания посетителей») являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.

Маркировка никотинсодержащей продукции

В рамках перехода на «цифровой акциз» для табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции на упаковки таких товаров с 1 июня начнут наносить учетно-контрольные специальные марки в виде штрихкода. Традиционные акцизные марки на пачки сигарет больше наклеивать не будут.

«Акцизы будут начисляться исключительно на основе информации, которая содержится в системе маркировки. Интеграция с системами налоговой службы полностью завершена», — заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. Данная мера должна будет сократить объем табачного контрафакта в РФ, а также позволят взимать акциз при ввозе подакцизных товаров из стран — членов ЕАЭС.

Прибавка 100% к пенсии 80-летним

Россияне, которым в мае 2024 года исполнилось 80 лет, получат доплату в виде 100% фиксированной части пенсии (8 тыс. 134,88 руб.). Такую же доплату получат люди, получившие I группу инвалидности. Прибавку выплатят только по одному из двух представленных оснований (по тому, которое вступило в силу раньше).

Ипотека для педагогов и врачей

С 1 июня российские врачи и педагоги смогут оформлять «дальневосточные» и «арктические» ипотечные кредиты без учета стажа работы (ранее стаж должен был составлять не менее пяти лет). Также такие кредиты станут доступны участникам СВО и членам семей погибших бойцов без учета условий, касающихся возраста и семейного положения заемщиков.

Кроме того, максимальный размер кредита для покупки вторичного жилья менее 60 кв. м. в моногородах увеличен до 9 млн руб.

Маркировка соков, компотов и нектаров

С 1 июня изготовители соков, нектаров, растительного молока и компотов во всех видах упаковки обязаны будут маркировать свою продукцию.

Маркировку безалкогольных напитков в РФ вводят поэтапно. Так, с 1 декабря 2023 года начали маркировать напитки в стекле и полимерной упаковке, с марта 2024 года — напитки в алюминиевых банках.

Стандарт бесплатной юридической помощи

Вступит в силу стандарт Минюста оказания бесплатной юридической помощи ряду льготных категорий граждан. К ним относятся семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России, а также участники СВО.

Бесплатно юридическую помощь обязаны будут оказывать государственные и частные юридические компании, а также нотариальные конторы. В перечень бесплатных услуг входят правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также представление интересов обратившихся за помощью граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Штрафы для предприятий ЖКХ вырастут до 100 тыс. рублей

С 9 июня ответственность ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг (к примеру, за подачу грязной воды или за отключение электроэнергии) будет ужесточена.

В настоящее время штрафы за подобные нарушения составляют от 500 руб. до 1 тыс. руб. для должностных лиц и 5-10 тыс. руб. для юридических лиц. По новым нормам размеры штрафов будут увеличены до 5-10 тыс. руб. для должностных лиц и 30-50 тыс. руб. для юридических лиц. При повторном нарушении штрафы возрастут для должностных лиц до 10-30 тыс. руб., для юридических лиц — до 50-100 тыс. руб.

Защита для подсанкционных компаний

13 июня вступит в силу постановление правительства РФ, в соответствии с которым российские компании, попавшие под иностранные санкции, смогут засекретить некоторые данные о себе.

В США поводом для этого может стать включение Минфином США в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц. В Евросоюзе — блокирование денег и запрет на их предоставление в отношении органов власти, физических и юридических лиц.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
22.05.2024 Российским ресторанам разрешили продавать алкоголь на летних верандах и во двориках

УрБК, Москва, 22.05.2024. Совет Федерации одобрил поправки в закон «О государственном регулировании производства и ...

20.03.2024 Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов

УрБК, Москва, 20.03.2024. Государственная дума РФ приняла закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки и рекламу ...

01.02.2022 Какие законы вступают в силу в феврале

Индексация выплат, защита прожиточного минимума от взыскания долгов и другие нововведения ...

07.03.2019 Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции

УрБК, Москва, 07.03.2019. Правительство РФ одобрило правила маркировки табачной продукции цифровым кодом. ...

01.04.2014 С 1 апреля трудовые пенсии будут увеличены на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2014. C 1 апреля трудовые пенсии россиян будут дополнительно проиндексированы с учетом ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (21)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18