Июньские изменения

В июне 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.Продажа алкоголя на летних верандах
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УрБК, российским ресторанам разрешили с 1 июня 2024 года продавать алкоголь на летних верандах и во внутренних двориках. Ранее продажа спиртного в таких местах влекла за собой административный штраф в 100-300 тыс. руб. для организаций. А употребление алкоголя на летней веранде могло повлечь штраф в размере 1,5 тыс. руб. для физических лиц.
Сейчас в законодательство введено уточнение, что веранды, помосты и дворики («сезонные залы обслуживания посетителей») являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.Маркировка никотинсодержащей продукции
В рамках перехода на «цифровой акциз» для табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции на упаковки таких товаров с 1 июня начнут наносить учетно-контрольные специальные марки в виде штрихкода. Традиционные акцизные марки на пачки сигарет больше наклеивать не будут.
«Акцизы будут начисляться исключительно на основе информации, которая содержится в системе маркировки. Интеграция с системами налоговой службы полностью завершена», — заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. Данная мера должна будет сократить объем табачного контрафакта в РФ, а также позволят взимать акциз при ввозе подакцизных товаров из стран — членов ЕАЭС.Прибавка 100% к пенсии 80-летним
Россияне, которым в мае 2024 года исполнилось 80 лет, получат доплату в виде 100% фиксированной части пенсии (8 тыс. 134,88 руб.). Такую же доплату получат люди, получившие I группу инвалидности. Прибавку выплатят только по одному из двух представленных оснований (по тому, которое вступило в силу раньше).Ипотека для педагогов и врачей
С 1 июня российские врачи и педагоги смогут оформлять «дальневосточные» и «арктические» ипотечные кредиты без учета стажа работы (ранее стаж должен был составлять не менее пяти лет). Также такие кредиты станут доступны участникам СВО и членам семей погибших бойцов без учета условий, касающихся возраста и семейного положения заемщиков.
Кроме того, максимальный размер кредита для покупки вторичного жилья менее 60 кв. м. в моногородах увеличен до 9 млн руб.Маркировка соков, компотов и нектаров
С 1 июня изготовители соков, нектаров, растительного молока и компотов во всех видах упаковки обязаны будут маркировать свою продукцию.
Маркировку безалкогольных напитков в РФ вводят поэтапно. Так, с 1 декабря 2023 года начали маркировать напитки в стекле и полимерной упаковке, с марта 2024 года — напитки в алюминиевых банках.Стандарт бесплатной юридической помощи
Вступит в силу стандарт Минюста оказания бесплатной юридической помощи ряду льготных категорий граждан. К ним относятся семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России, а также участники СВО.
Бесплатно юридическую помощь обязаны будут оказывать государственные и частные юридические компании, а также нотариальные конторы. В перечень бесплатных услуг входят правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также представление интересов обратившихся за помощью граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.Штрафы для предприятий ЖКХ вырастут до 100 тыс. рублей
С 9 июня ответственность ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг (к примеру, за подачу грязной воды или за отключение электроэнергии) будет ужесточена.
В настоящее время штрафы за подобные нарушения составляют от 500 руб. до 1 тыс. руб. для должностных лиц и 5-10 тыс. руб. для юридических лиц. По новым нормам размеры штрафов будут увеличены до 5-10 тыс. руб. для должностных лиц и 30-50 тыс. руб. для юридических лиц. При повторном нарушении штрафы возрастут для должностных лиц до 10-30 тыс. руб., для юридических лиц — до 50-100 тыс. руб.Защита для подсанкционных компаний
13 июня вступит в силу постановление правительства РФ, в соответствии с которым российские компании, попавшие под иностранные санкции, смогут засекретить некоторые данные о себе.
В США поводом для этого может стать включение Минфином США в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц. В Евросоюзе — блокирование денег и запрет на их предоставление в отношении органов власти, физических и юридических лиц.