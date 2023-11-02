Российским ресторанам разрешили продавать алкоголь на летних верандах и во двориках

УрБК, Москва, 02.11.2023. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками на ...23.11.2017 Регионам могут предоставить полномочия по установлению ограничений на продажу алкоголя
УрБК, Москва, 23.11.2017. В Госдуму РФ внесли законопроект о праве регионов вводить дополнительные ограничения на ...12.08.2016 В России могут запретить «сухой» алкоголь
Роспотребнадзор разработал законопроект о запрете в РФ производства и продажи порошкообразной алкогольной продукции. Об ...17.11.2014 Депутаты Госдумы призвали спрятать в магазинах спиртное от покупателей
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила прятать в магазинах от покупателей алкогольные напитки, пишет газета ...13.12.2011 Продажа пива в летних кафе в Свердловской области будет запрещена с 23:00
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2011. На заседании свердловского правительства внесены изменения в постановление ...