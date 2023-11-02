Российским ресторанам разрешили продавать алкоголь на летних верандах и во двориках

Материалы по теме

Госдума РФ в I чтении приняла закон о продаже алкоголя на летних верандах

УрБК, Москва, 02.11.2023. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий торговлю алкогольными напитками на ...

Регионам могут предоставить полномочия по установлению ограничений на продажу алкоголя

УрБК, Москва, 23.11.2017. В Госдуму РФ внесли законопроект о праве регионов вводить дополнительные ограничения на ...

В России могут запретить «сухой» алкоголь

Роспотребнадзор разработал законопроект о запрете в РФ производства и продажи порошкообразной алкогольной продукции. Об ...

Депутаты Госдумы призвали спрятать в магазинах спиртное от покупателей

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила прятать в магазинах от покупателей алкогольные напитки, пишет газета ...

Продажа пива в летних кафе в Свердловской области будет запрещена с 23:00

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2011. На заседании свердловского правительства внесены изменения в постановление ...