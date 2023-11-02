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Вчера, 15:05

Российским ресторанам разрешили продавать алкоголь на летних верандах и во двориках

УрБК, Москва, 22.05.2024. Совет Федерации одобрил поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», разрешающие ресторанам и кафе продавать алкоголь на улице, на летних верандах и во внутренних двориках. Об этом сообщает ТАСС.

«Норма будет распространяться на веранды, помосты и дворики, которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе. Продавать спиртное разрешат в «сезонных залах обслуживания посетителей» — временном сооружении или конструкции, предназначенной для оказания услуг общественного питания в течение определенного сезона. Такое сооружение должно примыкать к стационарному кафе или ресторану, или находиться на территории, прилегающей к нему», — пишет ТАСС.

Как заметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, данная проблема актуальна для южных районов РФ, особенно для Крыма и Кубани. При этом подобная мера уже реализована в Москве и показала положительные результаты.
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