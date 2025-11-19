ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202512:08

Российские рестораторы считают неравной конкуренцию с готовой едой в торговых сетях

УрБК, Москва, 19.11.2025. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) просит устранить неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, реализующих в числе прочего готовую еду. Обращение с такой просьбой президент федерации Игорь Бухаров направил в ноябре председателю Госдумы Вячеславу Володину, пишет РБК. 

Федерация инициировала обсуждение проблемы на фоне недавно внесенного в Госдуму комплекса поправок в закон о торговле, которые касаются и деятельности предприятий HoReCa (рестораны, кафе, кейтеринг).

Авторы инициативы сообщают, что они обеспокоены ситуацией, когда торговые сети активно развивают направление продаж готовой еды и фактически оказывают те же услуги, что и предприятия общественного питания, вплоть до организации зон приема пищи. К таким торговым точкам применяются менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе.

Владельцы ресторанов и кафе, в отличие от магазинов, инвестируют немалые средства в оборудование специализированных кухонь, вентиляцию, водоочистку, обучение персонала, пояснил в разговоре с РБК И. Бухаров. Торговые сети не всегда предусматривают надлежащие условия для производства и реализации кулинарной продукции. В торговых залах с едой может отсутствовать четкое разграничение производственных и потребительских зон, не всегда обеспечивается должный уровень санитарного контроля. В местах питания, организованных торговыми сетями, часто нет мойки для рук или туалета, говорится в письме.

Готовая еда, которая продается в торговых залах, должна регулироваться по тем же принципам, что и деятельность кафе и ресторанов, считают рестораторы. Сейчас в законодательстве нет юридического определения понятия «готовая еда», подчеркивают они.

Юристы отмечают, что по текущему законодательству деятельность фуд-зон в супермаркетах определяется как «розничная торговля», а не «общественное питание». Это означает, что торговые сети при реализации готовой еды не оказывают услугу как рестораны, а продают товары. Пока точка не признана общепитом, для нее не действуют самые жесткие требования.

Если инициативу ФРиО поддержат, торговым сетям придется либо отказаться от организации зон для потребления пищи, либо привести свои помещения в соответствие с требованиями к ресторанам, что потребует от магазинов совершенно других инвестиций, считают эксперты.

