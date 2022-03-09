В России рентабельность ресторанов снизилась на 5%

УрБК, Москва, 23.12.2022. В России рентабельность ресторанов в 2022 году снизилась на 5% из-за роста себестоимости продуктов и необходимости повышать зарплаты. При этом выручка сохранилась на уровне допандемийного периода. Об этом рассказал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов.
«Хоть выручка и выросла, но в то же время увеличились себестоимость продуктов и фонд оплаты труда. Многие рестораны закрывают год на ноль, кто-то и вовсе ушел в минус при том, что внешне заведения полны людей. Честная рентабельность в среднем составила 5%, тогда как по итогам 2021 года она была приблизительно в районе 10%», — цитирует его «Прайм».
Президент ФРиО Игорь Бухаров считает, что объем выручки ресторанов в 2022 году ожидается на уровне 2019 года. Однако совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас и директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов сообщили о снижении выручки по сравнению с 2021 и 2019 годами.
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