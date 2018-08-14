Отчисления за фоновую музыку в кафе, магазинах и ТЦ вырастут на 8-18%

УрБК, Москва, 14.08.2018. Минэкономики предлагает в 2019 году в два этапа провести индексацию коммунальных тарифов ...

Минэкономики предложило дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году из-за роста ставки НДС

Средний размер арендных ставок в торговых центрах Екатеринбурга в I полугодии 2016 года снизился на 4-5%. Об этом ...

Арендные ставки в ТЦ Екатеринбурга снизились на 4-5%

Для банков с завышенными ставками по вкладам размер отчислений в АСВ могут увеличить в 6 раз

УрБК, Москва, 18.12.2013. В случае, если депозитная ставка того или иного банка будет превышать средний показатель по ...