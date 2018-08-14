Отчисления за фоновую музыку в кафе, магазинах и ТЦ вырастут на 8-18%

УрБК, Москва, 13.02.2025. В декабре 2024 года Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) пересмотрели ставки отчислений за фоновую музыку в кафе, магазинах и торговых центрах. Ежемесячные отчисления по новым правилам проиндексируют на 8-18%, подсчитал
РБК с помощью онлайн-калькулятора компании-организатора музыкального вещания для бизнеса «Кубик Медиа». Эксперты организации подтвердили правильность расчетов.
Предварительный подсчет проведен для городов с населением более миллиона человек. Сильнее всего ежемесячные отчисления увеличатся для кофеен площадью 100 квадратов (18%) и крупных ТЦ (12%). Меньше всего изменения затронут фитнес-клубы площадью 250 кв. м, их тарификация не изменится.
Ожидается, что новые правила позволят увеличить отчисления авторам. При этом эксперты считают, что это может привести к дополнительной нагрузке на бизнес.
Как рассказал организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, на данный момент невозможно оценить, как именно изменение ставок отразится на заработках выступающих артистов, поскольку РАО не публикует свои отчеты, и аналитикам сложно делать выводы об экономической целесообразности этого пересмотра. Однако он полагает, что «авторы начнут зарабатывать больше», и напоминает, что «РАО в период пандемии пошло навстречу бизнесу и заморозило пересмотр тарифов "до лучших времен"».
В РАО изменение тарифов объясняют «естественной трансформацией рынка» и повышением инфляции на 6,5 п.п. с 2019 года. «Важно не забывать о том, что многие композиторы, музыканты, артисты, не занимающие штатные должности в культурных институциях и в силу разных обстоятельств не имеющие возможности давать концерты, могут рассчитывать только на авторские отчисления», — отмечают в РАО.
Эту позицию разделяют и юристы. По мнению адвоката юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Дениса Крауялиса индексация тарифов «согласуется с общей тенденцией ужесточения денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией». Он считает меру необходимой для «сохранения реальной стоимости отчислений правообладателям».
При этом сами предприниматели не вполне согласны с этой позицией, особенно владельцы тех заведений, где транслируют только иностранных исполнителей. Предполагается, что повышенные авторские отчисления пойдут за рубеж. В этих условиях председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов считает, что для отечественной и иностранной музыки нужно ввести разные ставки отчислений «или вообще убрать платежи с иностранной музыки».
Однако не все владельцы ресторанов и кафе настроены пессимистично. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров отмечает, что у заведений общественного питания в договорах ставки за фоновую музыку фиксированные. «Пока повышение к нам не пришло», — сообщает он. При этом эксперт не опасается роста ставок, если они останутся в пределах инфляции.
Эксперты отмечают, что крупные игроки могут практически не заметить изменения тарифов. По словам вице-президента Союза торговых центров Наталии Кермедчиевой, ТЦ уже тратят 100-200 тыс. руб. в год на фоновую музыку. Доля затрат на нее даже при индексации ставки будет небольшой в масштабах полной стоимости содержания всего ТЦ.