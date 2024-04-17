Майские изменения

В мае 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.Изменения в выплатах для пенсионеров
С 1 мая 2024 года повышенную пенсию по традиции получат пенсионеры, которые достигли возраста 80 лет в апреле. Одновременно на рассчитанную с повышающим коэффициентом выплату от государства могут рассчитывать те, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности. Добавим, что если у пенсионера совпали эти два события, то повышение будет произведено только один раз. Размер пенсионных выплат традиционно увеличивают на 100% фиксированной выплаты, которая в текущем году составляет 8 тыс. 134,88 руб.
Кроме того, на получение выплат в повышенном размере с мая могут рассчитывать гражданские летчики и шахтеры. Увеличение выплат для них производится в соответствии с вредными и тяжелыми условиями труда. Размер надбавки зависит от среднемесячного заработка трудящегося.Новые правила работы НПФ
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 мая обязаны будут работать по новым правилам. Так, отныне после заключения договора с гражданином, решившим доверить свои пенсионные накопления частной организации, будет действовать так называемый период охлаждения длиной в 14 дней. В течение этого времени клиент, заключивший договор с НПФ при участии агента, может заявить о расторжении соглашения. Штрафные санкции в этом случае применять будет запрещено.
Кроме того, по новым правилам НПФ на этапе заключения договора будут обязаны предоставлять потенциальному клиенту подробную информацию о том, на какую сумму гражданин сможет рассчитывать в качестве компенсации, если частная организация станет банкротом или не сможет получить продление лицензии на основную деятельность.Расширение газификации
Появятся нововведения в программе социальной газификации. В частности, они коснутся садоводческих объединений. С 1 мая газовые сети будут бесплатно доводить до границ участков. При этом заявление на подобную услугу можно будет подавать как от имени председателя товарищества, так и лично каждому владельцу участка.
Напомним, что Свердловская область вместе с Московской областью и Краснодарским краем вошла в топ-3 регионов по предоставлению технической возможности для социальной догазификации домовладений. При этом по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева меры социальной поддержки в регионе распространяются не только на 13 льготных категорий, утвержденных федеральной программой, но и на иные категории граждан.Частичная отмена банковских комиссий
Российские банки с мая не смогут начислять комиссии для переводов между клиентскими счетами в разных банках, если владелец счета переводит деньги сам себе на сумму менее 30 млн руб. в месяц. При этом новое правило действует только для переводов, совершаемых по СБП или по номеру лицевого счета. При переводах через кассу банка или по номеру пластиковой карты прежние условия сохранятся.Гостайна для объектов недвижимости
С 1 мая также изменятся правила публикации данных об объектах недвижимости в ЕГРН. Нововведения коснутся информации, которая может способствовать разглашению государственной тайны.Увеличение акцизов на вино
С 1 мая увеличатся ставки акцизов на тихие, фруктовые, плодовые, игристые вина (до 119 руб. за литр), а также на шампанское, произведенное на территории РФ. Кроме этого, вырастут ставки на крепленые вина (до 141 руб. за литр), в том числе на те, что доступны к покупке в розницу на разлив.Проверки для молочной продукции
С 1 мая при проведении через кассу молочной продукции будет направляться запрос о соответствии ее качества в систему «Честный знак». Если продукция просрочена или не соответствует требованиям, купить ее будет невозможно. Запросы будут производиться в режиме онлайн, для чего все розничные торговые сети должны обеспечить кассы соответствующим оборудованием.Учет икры
Производители и продавцы черной и красной икры с 1 мая обязаны маркировать упаковку и передавать соответствующую информацию в систему «Честный знак». Коды маркировки производители должны будут приобретать за плату.Ответственность туроператоров
Ряд туроператоров с этого месяца будут обязаны сформировать обеспечение ответственности в размере от 25 млн руб. Так, нововведение коснется организаций, предоставляющих услуги выездного туризма, а также тех, кто занимался этим ранее, но потерял право состоять в федеральном реестре туроператоров.Новые правила параллельного импорта
Еще одно изменение в законах коснется перечня продукции, которая разрешена к ввозу на территорию РФ в рамках параллельного импорта. Так, нововведения затронут ряд марок эфирных масел, одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерных товаров, косметики и изделий из пластмасс.Упрощение для бизнеса
С 31 мая изменится порядок подачи уведомлений о ведении предпринимательской деятельности. В РФ будет сформирован публичный реестр уведомлений о бизнесе. Сюда автоматически будут передаваться данные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Благодаря этому нововведению бизнесменам не потребуется передавать в контролирующие органы разного рода информацию об изменениях адреса или реорганизации предприятия.