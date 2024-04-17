Майские изменения

В мае 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.С 1 мая 2024 года повышенную пенсию по традиции получат пенсионеры, которые достигли возраста 80 лет в апреле. Одновременно на рассчитанную с повышающим коэффициентом выплату от государства могут рассчитывать те, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности. Добавим, что если у пенсионера совпали эти два события, то повышение будет произведено только один раз. Размер пенсионных выплат традиционно увеличивают на 100% фиксированной выплаты, которая в текущем году составляет 8 тыс. 134,88 руб.Кроме того, на получение выплат в повышенном размере с мая могут рассчитывать гражданские летчики и шахтеры. Увеличение выплат для них производится в соответствии с вредными и тяжелыми условиями труда. Размер надбавки зависит от среднемесячного заработка трудящегося.Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 мая обязаны будут работать по новым правилам. Так, отныне после заключения договора с гражданином, решившим доверить свои пенсионные накопления частной организации, будет действовать так называемый период охлаждения длиной в 14 дней. В течение этого времени клиент, заключивший договор с НПФ при участии агента, может заявить о расторжении соглашения. Штрафные санкции в этом случае применять будет запрещено.Кроме того, по новым правилам НПФ на этапе заключения договора будут обязаны предоставлять потенциальному клиенту подробную информацию о том, на какую сумму гражданин сможет рассчитывать в качестве компенсации, если частная организация станет банкротом или не сможет получить продление лицензии на основную деятельность.Появятся нововведения в программе социальной газификации. В частности, они коснутся садоводческих объединений. С 1 мая газовые сети будут бесплатно доводить до границ участков. При этом заявление на подобную услугу можно будет подавать как от имени председателя товарищества, так и лично каждому владельцу участка.Напомним, что Свердловская область вместе с Московской областью и Краснодарским краем вошла в топ-3 регионов по предоставлению технической возможности для социальной догазификации домовладений. При этом по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева меры социальной поддержки в регионе распространяются не только на 13 льготных категорий, утвержденных федеральной программой, но и на иные категории граждан.Российские банки с мая не смогут начислять комиссии для переводов между клиентскими счетами в разных банках, если владелец счета переводит деньги сам себе на сумму менее 30 млн руб. в месяц. При этом новое правило действует только для переводов, совершаемых по СБП или по номеру лицевого счета. При переводах через кассу банка или по номеру пластиковой карты прежние условия сохранятся.С 1 мая также изменятся правила публикации данных об объектах недвижимости в ЕГРН. Нововведения коснутся информации, которая может способствовать разглашению государственной тайны.С 1 мая увеличатся ставки акцизов на тихие, фруктовые, плодовые, игристые вина (до 119 руб. за литр), а также на шампанское, произведенное на территории РФ. Кроме этого, вырастут ставки на крепленые вина (до 141 руб. за литр), в том числе на те, что доступны к покупке в розницу на разлив.С 1 мая при проведении через кассу молочной продукции будет направляться запрос о соответствии ее качества в систему «Честный знак». Если продукция просрочена или не соответствует требованиям, купить ее будет невозможно. Запросы будут производиться в режиме онлайн, для чего все розничные торговые сети должны обеспечить кассы соответствующим оборудованием.Производители и продавцы черной и красной икры с 1 мая обязаны маркировать упаковку и передавать соответствующую информацию в систему «Честный знак». Коды маркировки производители должны будут приобретать за плату.Ряд туроператоров с этого месяца будут обязаны сформировать обеспечение ответственности в размере от 25 млн руб. Так, нововведение коснется организаций, предоставляющих услуги выездного туризма, а также тех, кто занимался этим ранее, но потерял право состоять в федеральном реестре туроператоров.Еще одно изменение в законах коснется перечня продукции, которая разрешена к ввозу на территорию РФ в рамках параллельного импорта. Так, нововведения затронут ряд марок эфирных масел, одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерных товаров, косметики и изделий из пластмасс.С 31 мая изменится порядок подачи уведомлений о ведении предпринимательской деятельности. В РФ будет сформирован публичный реестр уведомлений о бизнесе. Сюда автоматически будут передаваться данные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Благодаря этому нововведению бизнесменам не потребуется передавать в контролирующие органы разного рода информацию об изменениях адреса или реорганизации предприятия.