Правила летней веранды

Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Руслан Габдрахманов провели рабочую встречу с рестораторами Екатеринбурга. Представители властей города обсудили с бизнесменами принципы оформления летних кафе уральской столицы.







«Сегодня мы встретились с руководителями крупных городских ресторанов, чтобы представить им «Методические рекомендации по проектированию сезонных предприятий общественного питания» — дизайн-код для летних кафе. Презентация была необходима, чтобы в режиме диалога обсудить детали проектирования летних кафе и учесть предложения бизнеса», — рассказал Руслан Габдрахманов.







Методические рекомендации для рестораторов представил директор архитектурного бюро ISAEV architects Кирилл Исаев. Он пояснил, что документ содержит множество мелких нюансов, которые в действительности имеют большое значение для удобства жителей города. Кроме того, внимание к деталям позволит рестораторам вписать летние веранды в общий облик Екатеринбурга.



«Летнее кафе ни в коем случае не должно мешать перемещению пешеходов. Помимо этого, была разработана типология и сформулированы рекомендации к каждому типу. Например, если летнее кафе имеет зонтики, рекомендуется придерживаться единой цветовой гаммы элементов, дополнять летние кафе декоративным озеленением и учитывать архитектурные особенности объектов, вблизи которых оно размещается: например, у памятников конструктивизма не должны размещаться деревянные постройки, рекомендуется размещать легкие решения, а в парковой среде возможны решения с применением деревянных конструкций», — отметил архитектор.







Так, в документе указано, что внешний вид летних кафе определяется архитектурно-градостроительным обликом здания, строения или сооружения, в помещениях которых располагается предприятие общественного питания, если сезонный объект размещается на земельном участке, смежном с тем, на котором находится указанное здание. Летняя веранда может быть оборудована зонтами, навесами, прозрачными ограждениями высотой не более 1,2 м, мобильным озеленением, а также устройствами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.







В документе, опубликованном на сайте администрации города, приведено множество примеров неправильного и правильного оформления летних террас. К каждому примеру дается простое и понятное пояснение.







Так, например, специалисты указывают, что выносить стилевые решения кафе в общественное пространство улицы неуместно. А цветовое решение маркиз должно сочетаться с общим стилем здания, к которому примыкает веранда. Глухие ограждения для летних кафе также неуместны — они загромождают пространство улицы.







В документе отмечается, что предпочтение стоит отдать стеклянным ограждениям, которые способствуют прониканию света. А озеленение натуральной растительностью гармонично вписывается в городскую среду и создает атмосферу спокойствия внутри заведения. При этом использование естественного озеленения сочетается практически с любым стилевым решением и «освежает» внутреннее пространство летнего кафе.







Помимо рекомендаций по оформлению террас, специалисты перечислили виды оборудования, рекомендуемого для летних веранд, и схемы его расположения, которые будут удобны посетителям и обслуживающему персоналу, а также создадут приятный внешний облик открытых кафе.







Так, например, в документе указывается, что зонты должны размещаться вдоль зданий с привязкой к фасадным элементам, а маркизы — располагаться по единой горизонтальной оси на одной высоте. При этом ширина свободной части тротуара после установки объекта должна быть не менее 2,25 м. Также запрещается установка столиков и стульев в два ряда.







Что касается отдельно стоящих летних веранд, которые размещаются между зданиями, в парках и скверах в непосредственной близости от предприятия общественного питания, то их обязательно требуется оборудовать на твердых покрытиях — бетонной плитке, гранитном камне, асфальте. Установка на газоне таких объектов запрещена.







При этом начальник департамента подчеркнул, что задача документа — не унифицировать летние кафе, а предусмотреть общие принципы их организации.



«К каждому случаю мы будем подходить индивидуально, ориентируясь на общее архитектурное окружение объекта, на его функциональность и удобство для горожан. Если проект летней террасы не соответствует всем рекомендациям, но хорошо вписан в городскую среду, аутентичен, интересен — мы ни в коем случае не будем препятствовать его реализации», — отметил Руслан Габдрахманов.







Напомним, что в прошлом году сезон летних веранд стартовал в майские праздники. К середине осени, когда рестораторы стали сворачивать открытые кафе, стало понятно, что он прошел относительно удачно, несмотря на то, что страна оказалась в новых экономических условиях. В 2022 году летние веранды показали себя как значимое конкурентное преимущество, способное привлечь гостей в кафе и рестораны.



Изображения из презентации «Методические рекомендации по проектированию сезонных предприятий общественного питания» архитектурного бюро ISAEV architects