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Вчера, 10:24

В Екатеринбурге объявили конкурс на лучший дизайн летней веранды общепита

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на лучший дизайн летней веранды кафе в столице Урала. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что принять участие в состязании смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие заведениями общественного питания. Подать заявку нужно до 16 июля 2023 года на электронный адрес idea@ekadm.ru. В письме потребуется указать информацию о юридическом наименовании организации, о наименовании и адресе кафе или ресторана, а также приложить к нему фотографии летнего кафе в формате JPEG (от двух до пяти ракурсов).

«Компетентное жюри рассмотрит заявки предприятий, оценит дизайн и оригинальность идеи оформления летнего кафе. Победитель конкурса будет определен по сумме выставленных экспертами баллов. Жюри возглавят заместители Главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и Рустам Галямов», — говорится в сообщении.

Информация о победителе и призерах конкурса будет опубликована на официальном портале Екатеринбурга. Итоги состязания подведут до 31 августа 2023 года.

Добавим, что ранее представители властей города обсудили с бизнесменами принципы оформления летних кафе уральской столицы. Так, например, специалисты указывают, что владельцам кафе нельзя менять стиль общественного пространства улицы. Также для летних кафе неуместны глухие ограждения.

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