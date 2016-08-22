В Екатеринбурге объявили конкурс на лучший дизайн летней веранды общепита

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на лучший дизайн летней веранды кафе в столице Урала. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Уточняется, что принять участие в состязании смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие заведениями общественного питания. Подать заявку нужно до 16 июля 2023 года на электронный адрес idea@ekadm.ru. В письме потребуется указать информацию о юридическом наименовании организации, о наименовании и адресе кафе или ресторана, а также приложить к нему фотографии летнего кафе в формате JPEG (от двух до пяти ракурсов).
«Компетентное жюри рассмотрит заявки предприятий, оценит дизайн и оригинальность идеи оформления летнего кафе. Победитель конкурса будет определен по сумме выставленных экспертами баллов. Жюри возглавят заместители Главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и Рустам Галямов», — говорится в сообщении.
Информация о победителе и призерах конкурса будет опубликована на официальном портале Екатеринбурга. Итоги состязания подведут до 31 августа 2023 года.
Добавим, что ранее представители властей города обсудили с бизнесменами принципы оформления летних кафе уральской столицы. Так, например, специалисты указывают, что владельцам кафе нельзя менять стиль общественного пространства улицы. Также для летних кафе неуместны глухие ограждения.
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