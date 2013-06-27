Оптика, фотовыставка и балет

В Ельцин Центре (Екатеринбург) открылась выставка российского фотографа Славы Новикова «Видеть прекрасное», посвященная артистам театра Урал Опера Балет.«Видеть прекрасное» — это исследование внешней и внутренней гармонии, взгляд на балетное искусство изнутри, где форма тела становится средством выражения внутреннего движения эмоций и чувств артистов. Мы хотели погрузить зрителя в мир артистов балета за пределами сцены, в особенное состояние творческого процесса», — отметил Слава Новиков.Как рассказал С. Новиков, весной 2024 года он на два дня прилетал в Екатеринбург и снимал артистов театра Урал Опера Балет во время постановки спектакля «Сказки Перро». Идея создать фотовыставку принадлежала партнеру спектакля — сети салонов оптики «Культура зрения».Организатор и спонсор выставки, управляющая сети салонов оптики «Культура зрения» Александра Копылова, рассказала УрБК, что она с детства является поклонницей екатеринбургского Театра оперы и балета, и немало сотрудников компании также разделяют ее увлечение. Поэтому «Культура зрения» предложила Урал Опера Балету партнерство в реализации совместного культурного проекта, посвященного популяризации театра.«Компания организовала съемку с артистами театра. Нужно было снять их со своим видением, со своим мышлением, не ломая себя. Придумать интересную историю и реализовать ее», — рассказал С. Новиков. В результате появилась выставка «Видеть прекрасное».«Мы хотели познакомить екатеринбуржцев с уникальной атмосферой мастерских декораторов, костюмеров, укромных уголков театра, где рождаются идеи и создаются образы, обычно скрытые от взглядов зрителей. Мы знаем все об оптике не только в прикладном смысле и хотим разделить с посетителями выставки новый взгляд на искусство, по-новому воспринять балет», — отметила А. Копылова.Проект был дополнен документальным фильмом «Переосмысляя сказки Перро», также посвященным подготовке спектакля, который сняла кинокомпания Red Pepper Film. Сама фотовыставка была организована «Культурой зрения» в рамках международного кинофестиваля зрительского короткометражного кино «Неизвестный».«Культура зрения» стала партнером этого кинофестиваля, который стартует 28 июня.«Мы являемся культурным партнером мероприятия. У нас с организаторами общее видение и подход к большим творческим делам. «Культура зрения» в специальной номинации отметит человека, внесшего наибольший вклад в развитие уральской киноиндустрии», — рассказала А. КопыловаВ рамках открытия выставки Слава Новиков провел в Екатеринбурге мастер-класс по портретной съемке. Моделью в практической части стала балерина Урал Опера Балета Мана Кувабара.«Я давно мечтала попасть на мастер-класс Вячеслава. Абсолютно случайно в соцсетях увидела анонс мероприятия. Так я там и оказалась. Результаты превзошли все ожидания. Мне кажется, что билет на мастер-класс стоил слишком дешево за такие знания», — поделилась впечатлениями с УрБК фотограф Вероника Никулина.По ее словам, мероприятие было разделено на теоретическую и практическую части. В рамках первой части спикер рассказывал, как он взаимодействует с моделями, как вдохновляется фильмами (вначале смотрит со звуком, а потом — чтобы сфокусироваться на визуальной составляющей), как считывает героя, ищет ракурсы и так далее. На практической части В. Никулину, по ее словам, так впечатлила демонстрация приемов работы с оптическими линзами, что тем же вечером она приобрела себе этот инструмент.Отдельно фотограф отметила вклад сети салонов оптики «Культура зрения», организовавшей мероприятие. «С точки зрения маркетинга это был классный ход. Интеллигентный, ненавязчивый, красивый. Просто браво», — отметила В. Никулина.«В этом разноплановом проекте сложилось все — и удовольствие от процесса, и маркетинговые решения, и, надеюсь, результат. Выставка открылась с аншлагом, я не выпускаю телефон из рук, отвечая знакомым на очень лестные для нас отзывы. Все участники проекта остались довольны. Прекрасно, когда столько творческих людей имеют один культурный код и двигаются в одном направлении. Выставка в Ельцин Центре продлится до конца июля. Надеемся, что украсим это лето для жителей Екатеринбурга, которые смогут оценить новый взгляд на искусство балета через объектив известного фотографа», — подвела итог А. Копылова.