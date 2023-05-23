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Вчера, 14:29

«Опоры» и ценности

О роли и месте предпринимателя в эпоху перемен поговорили уральские бизнесмены в ходе панельной дискуссии, которая прошла 23 мая в креативном кластере «Домна». В центре обсуждения оказались вопросы ценностной ориентации бизнеса, сохранения и передачи предпринимательского опыта и капитала из поколения в поколение, создания бизнес-династий и проблемы юридической защиты наследования, а также изменения в мировоззрении бизнесменов по мере становления их в профессиональном и личностном плане.

Панельная дискуссия «Предприниматель в эпоху перемен» прошла в рамках Недели предпринимательства на Урале под эгидой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству объединения «Опора России».

«Опоры» и ценности

С основным докладом по теме мероприятия выступила международный эксперт, владелица «Центра образования им. Ю. Х. Гильвановой», председатель комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству «Опоры России» Юлия Гильванова. Она же была модератором панельной дискуссии.

«Ценностно-ориентированный подход предлагает более глубокое рассмотрение предпринимателя. Те ценности, которые заложены в предпринимателе как в человеке, отражаются на всем, что он делает, от коммуникативных связей до конечной продукции. Сегодня как никогда важно поддерживать и освещать здоровые традиционные ценности, поднимать этику предпринимателей. Без этого нормальное развитие нашей экономики, нашего мира невозможно», — отметила Юлия Гильванова в своем выступлении.

«Опоры» и ценности

Историк-генеалог, официальный представитель Международного генеалогического центра на Урале Дмитрий Юнышев рассказал о предпринимательских династиях Урала, дореволюционных корнях многих известных бизнесменов, которые после значительного перерыва воссоздали купеческие и промышленные семейные традиции.

«Опоры» и ценности

О необходимости защитить бизнес при передаче из поколения в поколение, о позитивном и негативном опыте наследования рассказала нотариус, член комиссий Федеральной нотариальной палаты и ассоциации юристов РФ Елена Глушкова. В своем докладе «Завещание и брачный договор как инструменты снижения потенциальных рисков при наследовании бизнеса» она подробно осветила все юридические инструменты, необходимые для обеспечения предпринимателю гарантий будущего наследников и нормальной работы бизнеса в случае его смерти.

«Опоры» и ценности

О природе предпринимательства и возможности научиться бизнесу, о предпринимательской культуре и ее элементах рассуждал в своей речи руководитель ГК «Априори», член совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Козлов.

«Опоры» и ценности

Президент группы компаний «Пенетрон-Россия», основатель проекта «Мариинские избы» Игорь Черноголов рассказал о собственном опыте создания бизнеса, а также о том, как принял решение заняться новым для себя видом предпринимательства. В выступлении «От инновационной гидроизоляции до восстановления деревень» он описал собственный путь в бизнесе и изменения в своем мировоззрении.

«В пандемию я оказался запертым в поселке Мариинск. Проведенное там время позволило мне по-новому взглянуть на уральскую деревню. Я просто влюбился в русские избы. Купил несколько домов. Начал их восстанавливать, делать пригодными для современной жизни, и дело завертелось. Сейчас в Мариинске огромное хозяйство. И ко мне приходят люди, которые хотят развивать проекты вместе со мной, около меня», — рассказал Игорь Черноголов.

«Опоры» и ценности

«Это было очень интересно и познавательно. Здесь я оказалась не случайно, меня, как семейного предпринимателя, искренне интересуют и вопросы бизнес-династий, и то, как передается опыт предпринимательства от поколения к поколению. В свой бизнес – изготовление пирожных и тортов — я стараюсь привнести момент творчества и обучения: мы проводим мастер-классы для детей, учим их быть творцами, созидателями», — поделилась своими впечатлениями о дискуссии участница мероприятия, предприниматель и владелец кулинарного бренда ISAKOVA CAKES Татьяна Исакова.

«Опоры» и ценности

После завершения дискуссии члены комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству подписали совместный манифест.

Фото: Дмитрий Дегтярь

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