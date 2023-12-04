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Тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности» прошла в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. 14 декабря в креативном кластере «Домна» прошла тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности». Представители делового сообщества организаторов массовых мероприятий обсудили проблемы отрасли и встретились со студентами УрГПУ и начинающими предпринимателями. Мероприятие прошло при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Перед участниками мероприятия выступили представители индустрии. Директор департамента инновационно-технологического развития СОФПП Александр Обоскалов рассказал о мерах господдержки для event-бизнеса, возможностях быстрого получения средств на реализацию собственных проектов, преимуществах статуса самозанятого в event-бизнесе.

Главный режиссер проекта «Таврида.art» Андрей Елсаков поделился мыслями о формировании личного бренда, рассказал о своих проектах и о том, как с локальным проектом попасть в федеральную информационную повестку. Особое внимание было уделено идейно-тематическому анализу проектов как основе разработки концепций шоу и массовых мероприятий. Также он ответил на вопросы — в частности, о применении нейросетей в процессе работы креативных команд.

Тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности» прошла в креативном кластере «Домна»

Директор АНО «КРТ проектный офис» Мария Ворошилова провела практический мастер-класс о работе над проектными грантами на проведение массовых мероприятий, от идеи до подачи заявки.

Тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности» прошла в креативном кластере «Домна»

Центральной частью мероприятия стала сама тренд-сессия, технология формулирования трендов для проектирования личного и командного трекинга тактических и стратегических изменений. Студенты объединились с опытными представителями бизнес-сообщества в команды, каждая из которых разработала свой уникальный проект. В игровом формате участники проанализировали тренды рынка, разработали проектные идеи, презентовали их и оценили проекты других команд. Проект был представлен начальником управления проектной деятельности УрГПУ Ириной Грибан.

Тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности» прошла в креативном кластере «Домна»

В ходе лаундж-сессии для новичков «Открой новую реальность» студенты представили предпринимателям собственные проекты стартапов — «Академия Движения», «Профэшн» (проект реновации устоявшихся образов профессий через моду), «Кулуары» (медиапроект о тех, кто создает произведения искусства, но при этом остается в тени, за кулисами). Хедлайнер тренд-сессии Андрей Елсаков дал оценку и рекомендации по проектам, указал на сильные и слабые стороны презентаций.

Тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности» прошла в креативном кластере «Домна»

Напомним, что 24 ноября в «Домне» прошел финальный день ежегодного проекта факультета социальной психологии Гуманитарного университета «Неделя рекламы и PR». Студенты, ставшие участниками проекта, также представляли креативные PR- и маркетинговые решения, разработанные на основе реальных запросов уральского бизнеса.

Привлечение студентов к участию в бизнес-мероприятиях и презентация креативного потенциала студенческих команд становятся «фирменным почерком» и традицией креативного кластера «Домна».

Изображения предоставлены пресс-службой креативного кластера «Домна», фотограф SEVNA
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