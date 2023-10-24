В Екатеринбурге 14 декабря состоится тренд-сессия для предпринимателей event-индустрии

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Самозанятые и предприниматели Среднего Урала смогут бесплатно обучиться основам ...12.10.2023 Свердловские предприниматели и самозанятые получили в 2023 году от СОФПП займы на сумму более 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в текущем году выдал ...19.09.2023 Ставка по займам для самозанятых жителей Среднего Урала снижена вдвое
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) снизил ставку по ...30.06.2023 В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...13.04.2023 В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет экономический форум «ФИНМАРКЕТ-2023»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет всероссийский экономический форум ...