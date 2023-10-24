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В Екатеринбурге 14 декабря состоится тренд-сессия для предпринимателей event-индустрии

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В Екатеринбурге с участием ведущих экспертов страны 14 декабря в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в креативном кластере «Домна» пройдет бесплатная тренд-сессия для предпринимателей и самозанятых в событийной индустрии. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков сообщил, что в Екатеринбурге и Свердловской области хорошо развита сфера организации событий.

«По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы содействуем развитию event-индустрии, которая вносит заметный вклад и в развитие креативной сферы региона, что, в свою очередь, дает мощный мультипликативный экономический эффект», — подчеркнул Вадим Третьяков.

Во время тренд-сессии спикеры разберут основные тренды проектирования событий, поделятся собственным опытом организации крупных мероприятий, а также рассмотрят кейсы по выигрышу гранта под проект и варианты господдержки для event-бизнеса.

«Сегодня фонд является не только институтом поддержки малого и среднего бизнеса, но и полноценным участником событийной индустрии — в 2023 году мы провели более 150 мероприятий разного уровня, которые совокупно привлекли десятки тысяч участников», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

В качестве экспертов приглашены режиссер-постановщик шоу на Первом канале обладатель многочисленных премий Андрей Елсаков, начальник управления проектной деятельности УрГПУ и победитель финала конкурса «Лидеры России» в УрФО Ирина Грибан, директор некоммерческой организации «КРТ: проектный офис» Мария Ворошилова и другие.

Организаторы — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») и министерство инвестиций и развития региона.
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