В Екатеринбурге 1,5 тыс. человек посетили летнюю ярмарку самозанятых в кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Екатеринбурге 15 и 16 июля около 1,5 тыс. человек посетили ярмарку продукции самозанятых «Мой бизнес. Краски. Лето» в креативном кластере «Домна». На мероприятии свои изделия представили 26 мастеров, сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).



Так, в ходе мероприятия было организовано более 20 различных мастер-классов. В 2023 году это вторая сезонная ярмарка, организованная СОФПП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



«Самозанятые — очень смелые люди, которые решились начать свой бизнес. Мы помогаем им различными инструментами. В рамках нацпроекта «Малое и средне предпринимательство» у них есть возможность брать льготные кредиты по ставке от 3,75% годовых. Они могут бесплатно обучаться, чтобы получить новую профессию. Самозанятые имеют возможность принимать участие в ярмарках продукции, а также предлагать свои товары для реализации в мультибрендовом бутике «Имена» и магазине товаров «Домны» без оплаты аренды. Также самозанятые могут бесплатно принимать участие в форумах для предпринимателей», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



Добавим, что СОФПП регулярно проводит мероприятия для развития и поддержки самозанятых граждан.



«До конца года мы планируем еще две ярмарки в «Домне», а также готовим два форума, которые будут полезны самозанятым и начинающим предпринимателям. Ближайший — СТАРТАП-ФОРУМ — также пройдет в креативном кластере «Домна» уже 20 июля. В нем примут участие известные свердловские предприниматели, а хедлайнером станет гуру маркетинга Игорь Манн», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.



Напомним, что на ярмарке в «Домне» можно было купить украшения из натуральных перьев от мастерской «Чудо в перьях», плетеные корзины Cosy basket, вышивку и гобелены от мастерской «Живая нить», травяной чай и сумки из джута от «Лушенька душа», керамику и декор от гончарки Factory и творческого объединения «ТО ДА СЁ», украшения из стекла от витражной мастерской «Жарче» и другие товары.