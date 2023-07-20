Праздничный лук

В креативном пространстве «Домна» провели показ коллекции одежды, разработанной специально к юбилею столицы Урала. Ранее Свердловский областной фонд поддержи предпринимательства (СОФПП) объявил конкурс для дизайнеров на разработку мерча к 300-летию Екатеринбурга
, куда подали заявки 50 участников. По итогам отбора возможность представить свои идеи на официальном показе получили восемь брендов. Среди них такие представители местной индустрии моды, как MAVERLOK, Polyak brand, I.B.W., S96_brand, Мои любимки, а также INGROUP, HOXX и Ural Folk People.
Организаторами мероприятия стали министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация города Екатеринбурга, а также Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).
«Символика и айдентика, придуманные нашими дизайнерами, самозанятыми предпринимателями, позволят сказать всей стране о том, как масштабно и ярко мы празднуем наш большой и красивый юбилей. В рамках конкурса талантливые разработчики одежды получили хорошую возможность проявить себя. Дизайнеры смогут коммерциализировать свои таланты и продолжать трудиться в этой востребованной профессии», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии показа мод в честь празднования юбилея города.
По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, было трудно отбирать из 50 дизайнеров восемь лучших, которые получат уникальную возможность показать свои коллекции широкой публике. Дизайн одежды, по его мнению, является одним из приоритетных направлений развития экономики. К тому же подобные мероприятия показывают заинтересованность горожан в подобной продукции. В будущем такие показы станут традицией.
«Дизайнеры создают одежду и тем самым делают нашу жизнь более интересной, подчеркивают нашу индивидуальность. Мы же, со стороны правительства Свердловской области, оказываем максимальную поддержку таким предпринимателям. Могу пообещать, что в будущем модных показов в области и Екатеринбурге станет намного больше», — заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
Он подчеркнул, что в региональном секторе легкой промышленности насчитывается несколько тысяч самозанятых и порядка 1,5 тыс. компаний, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Кроме того, для уральских предпринимателей повсеместно действуют специализированные меры государственной поддержки. Так, содействие развитию модного бизнеса оказывают непосредственно креативный кластер «Домна» и бутик «Имена» в Veer Mall. На указанных площадках дизайнеры могут не только размещать, но и продавать свою продукцию.
Специальным гостем программы стал российский дизайнер Джемал Махмудов. Он совместно с СОФПП представил специальную коллекцию городской одежды для жителей Екатеринбурга. Также дизайнеры одежды представили публике повседневные и вечерние образы, на создание которых их вдохновили история, архитектура и природа уральской столицы. Так, Алена Поляк представила платье, вдохновленное Домом правительства Свердловской области, и сарафан, символизирующий Исеть. Дизайнер Марина Коптелова презентовала коллекцию удобной одежды для мужчин со стильными логотипами 300-летия.
«Домна» — это городское пространство для творческих людей. Когда кластер только задумывался совместно с правительством области и с СОФПП, были сомнения, удастся ли вызвать интерес к пространству. Теперь мы видим, что все получилось и площадка наполнена активностями. Причем здесь действительно можно коммерциализировать свой талант начинающим предпринимателям и даже школьникам. Ведь на площадке систематически проходят технические и креативные уроки для учащихся наших общеобразовательных учреждений», — упомянул Алесей Орлов во время открытия третьей очереди креативного кластера «Домна».
Также, как уточнил Валерий Пиличев, в планах СОФПП открыть еще две очереди культурно-образовательного пространства для проведения мероприятий, направленных на развитие екатеринбургских предпринимателей.
Отметим, что в конце июля в «Домне» состоялся форум для начинающих бизнесменов и самозанятых «Мой бизнес: СТАРТАП ФОРУМ 2023»
. Участники мероприятия получили возможность бесплатно разобраться в нюансах открытия бизнеса. В том числе — как получить грантовую поддержку и использовать другие инструменты привлечения финансирования. В качестве спикеров события выступили порядка 20 приглашенных экспертов.Фото предоставлены пресс-службой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства