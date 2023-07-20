Праздничный лук

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УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В креативном пространстве «Домна» провели показ коллекции одежды, разработанной к ...

В кластере «Домна» прошел форум для екатеринбургских предпринимателей «Мой бизнес: СТАРТАП ФОРУМ 2023»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге состоялся форум для начинающих предпринимателей и самозанятых «Мой ...

В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...

Свердловский областной фонд поддержи предпринимательства объявил конкурс для дизайнеров на разработку мерча к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) объявил конкурс для ...

В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK. В ...