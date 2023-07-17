В кластере «Домна» прошел форум для екатеринбургских предпринимателей «Мой бизнес: СТАРТАП ФОРУМ 2023»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге состоялся форум для начинающих предпринимателей и самозанятых «Мой бизнес: СТАРТАП ФОРУМ 2023». Событие прошло в креативном кластере «Домна» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».Участники мероприятия получили возможность бесплатно научиться тому, как разбираться в нюансах открытия бизнеса. В качестве спикеров события выступили порядка 20 приглашенных экспертов.Как рассказал на открытии мероприятия заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, тема привлечения финансирования станет одной из ключевых в рамках форума. По его словам, начинающие и действующие предприниматели познакомятся с мерами грантовой поддержки и различными инструментами привлечения финансирования.«Мы стараемся максимально реагировать на потребности бизнеса, предлагая достаточно широкую палитру и заемных ресурсов, и поручительств, которые позволяют привлекать банковское кредитование. Если смотреть на востребованность существующих финансовых ресурсов, которые предлагает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), то наиболее востребованным является поручительство. В 2021 году при поручительстве фонда было привлечено более 8 млрд руб. кредитов. Если смотрим предыдущий год, то эта цифра уже достигла 14 млрд руб. По итогам I полугодия 2023 года мы перевалили уже за 16 млрд руб. Ежегодно бьем собственные рекорды», — подчеркнул Евгений Тиханов.Также он отметил, что сумма микрозаймов на базе СОФПП за I полугодие 2023 года превысила 800 млн руб. Кроме того, в этом году появился новый микрозаем для начинающих предпринимателей. Ставка по нему составляет половину ключевой ставки Центробанка. В числе бонусов предложения — отсрочка погашения основного долга на шесть месяцев и комфортная кредитная нагрузка, которая не превышает 500 тыс. руб.«Для предпринимателей особенно важны нефинансовые инструменты. Мы формируем эти инструменты исходя из запросов предпринимателей по тем или иным темам. Сегодняшнее мероприятие показывает, насколько такого рода встречи интересны для предпринимателей. На самом деле на это мероприятие у нас более 1 тыс. регистраций. Очень много желающих попасть на очную встречу с нашими экспертами. Также много желающих посмотреть ее в онлайн-формате. Не надо забывать, что многие предприниматели живут в удаленных муниципалитетах, и для них это единственная возможность участвовать в такого рода мероприятиях», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев, назвав мероприятие лучшим для тех, кто желает найти что-то новое с целью развития своего бизнеса.