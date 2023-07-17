Свердловские предприниматели узнали о нюансах ведения бизнеса с Турцией в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В рамках проекта «Екатеринбург Международный» в креативном кластере «Домна» эксперты рассказали свердловским предпринимателям об особенностях ведения бизнеса с Турцией.
Организаторами встречи выступили администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), а также Екатеринбургский центр развития предпринимательства.
«Суть проекта «Екатеринбург Международный» — помощь предпринимателям. Мы планируем провести ряд семинаров. Месяц назад мы уже провели мероприятие, посвященное взаимодействию с Китаем. Сегодняшняя встреча посвящена Турецкой Республике. Участники встречи получат ответы на вопросы, которые их интересуют, от экспертов-практиков, а также теоретическую основу», — рассказала заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева о международном проекте для бизнеса.
Как напомнила замглавы города, Турция входит в топ-5 внешнеторговых партнеров столицы Урала, а в 2019 году эта страна была партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ. По ее словам, основные перспективы сотрудничества с Турецкой Республикой касаются сфер образования и туризма.
«На базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) работает Центр поддержки экспорта. Это подразделение, которое оказывает поддержку действующим и начинающим экспортерам. За последние три года при содействии СОФПП были заключены контракты с Турцией на сумму более 90 млн руб. Эксперты фонда помогают местным бизнесменам с поиском партнеров, с сопровождением контрактов, а также по юридическим и бухгалтерским аспектам», — сообщила заместитель директора СОФПП Анна Вяткина.
В частности, на мероприятии предпринимателям рассказали, какая продукция пользуется наибольшим спросом в Турции. В том числе — медицинское оборудование, агро- и лесная промышленность, металлоизделия и прочие товары и комплектующие. Также представитель Российского экспортного центра в Турецкой Республике Тимур Сафин подчеркнул, что перед тем, как начать сотрудничество с представителями торговых компаний, стоит ознакомиться с деловым этикетом страны. Кроме того, на турецком рынке высокая конкуренция, потому как там представлен ассортимент европейских производителей. К тому же в стране введены дополнительные импортные пошлины на более чем 4 тыс. товаров, а также существует ряд других финансовых обременений.
Напомним, что проект «Екатеринбург Международный» направлен на решение задач национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Следующие встречи в рамках программы будут посвящены сотрудничеству с Арменией (в сентябре), странами Ближнего Востока (в октябре) и Вьетнамом (в ноябре).
Добавим, что первая серия лекций в рамках проекта «Екатеринбург международный»
была посвящена сотрудничеству с Китаем. В частности, за 2022 год объем поддержанного экспорта в Китай составил 1,8 млн долл. США.