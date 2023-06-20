Курс на Китай

В Екатеринбурге состоялось открытие проекта «Екатеринбург международный». Это серия мероприятий, посвященных развитию внешнеэкономических отношений с разными странами. Темой первой встречи в рамках этого цикла стало сотрудничество с Китаем.
Проект реализуется на базе креативного кластера «Домна». В числе организаторов — правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), Екатеринбургский центр развития предпринимательства.
В ходе официального открытия глава города Алексей Орлов отметил, что Китай — один из главных внешнеэкономических партнеров России и Екатеринбурга. Вдобавок на следующей неделе в уральской столице стартует VII Российско-Китайское ЭКСПО. Поэтому «Екатеринбург международный» дает возможность подготовиться к мероприятию и сделать некоторые анонсы к нему.
«Сегодня мы ограничены во внешнеэкономическом партнерстве по объективным причинам. Все, что касается укрепления внешнеэкономических связей с теми государствами, с которыми мы сегодня взаимодействуем, — это приоритетная задача. В Екатеринбурге много экспортно ориентированных организаций, экспортеров. Наш совместный проект с областным фондом поддержки предпринимательства начинается с блока, посвященного Китаю», — подчеркнул А. Орлов.
Директор СОФПП Валерий Пиличев указал, что Екатеринбург не только является финансовым, экономическим и культурным центром области, но и играет важную роль в экспорте. Поэтому мероприятие проходит именно в уральской столице при поддержке муниципалитета. Но у жителей других частей региона есть возможность присоединиться ко встрече в онлайн-формате.
«Это первое мероприятие из цикла подобных. Всего их в этом году будет пять. Здесь будут раскрыты основные аспекты экспорта, культурные особенности экспорта в Китай. Вообще сегодняшние дискуссии — для широкого круга лиц. Поэтому они проходят в офлайн- и онлайн-форматах. Это для тех, кто только хочет начать экспорт и уже давно экспортирует. Я думаю, это будет интересно совершенно всем», — рассказал В. Пиличев.
По данным СОФПП, за пять месяцев 2023 года объем поддержанного экспорта в Свердловской области составил 21 млн долл. США. Поддержку получили 507 компаний. Зарубежные контракты с 14 странами подписали 34 свердловских экспортера.
Малый и средний бизнес в основном осуществлял экспорт в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Китай и Азербайджан. Если говорить о Китае, то в эту страну в основном направлялись металлические изделия для дорожного строительства, мед и полезные сладости, приборы и датчики, каши быстрого приготовления, семена льна. В 2022 году объем поддержанного экспорта в Китай составил 1,8 млн долл. США, уточнили в СОФПП.
Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь подтвердил намерения его страны сотрудничать с уральскими предприятиями.
«На следующей неделе начнется Китайско-Российское ЭКСПО. Большое количество китайских предприятий и официальных делегаций примет участие. Все это дает новый импульс в нашем содружестве», — прокомментировал Цуй Шаочунь.
В рамках встречи гостям предоставили возможность посетить секции по темам: «Китай: как подружиться с драконом?», «Еврозамещение: может ли Китай заменить Европу?», «Дискуссия: гид для Поднебесной». На них свой опыт представили эксперты, работающие в сфере внешнеэкономической деятельности, включающей сотрудничество с азиатской страной.
Секретарь генерального совета «Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей», председатель дома Российско-Китайской дружбы Максим Спасский на своей секции решил рассказать, как вести дела с Китаем. Вдобавок он попросил присоединиться к дискуссии представителей китайского бизнеса, работающих в Екатеринбурге. При этом он поделился и своим видением проблем, возникающих у отечественных экспортеров в Китай.
«Меня очень удивляют люди, которые с новыми продуктами выходят на китайский рынок и рассказывают: «У нас же нет конкурентов». Выводить новый продукт на рынок Китая очень дорого. Большинство региональных компаний не имеют таких бюджетов и возможностей. Когда говорят о продвижении своих товаров в Китае, мне всегда хочется понять, о каких объемах и оборотах продукции идет речь. Сейчас в основном китайцы приходят на наш рынок, ищут то, что им интересно, и это покупают. Русский человек на китайском рынке испытает большие проблемы», — поделился мнением М. Спасский.
Следующие встречи в рамках «Екатеринбурга международного» будут посвящены Белоруссии (в июле), Турции (в августе), Армении (в сентябре), Вьетнаму (в ноябре).
Добавим, что на площадках уральской столицы регулярно проводятся деловые мероприятия, посвященные разным экономическим сферам. Например, неделей ранее прошла
встреча о социальном предпринимательстве. Подобные мероприятия позволяют Екатеринбургу закрепить статус экономического центра агломерации, Свердловской области и всего Урала.Изображение создано с помощью нейросети Midjourney