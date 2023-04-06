Социальный Екатеринбург

Фотограф: Дмитрий Дегтярь

В Екатеринбурге 28 июня 2023 года состоялось торжественное подписание четырехстороннего соглашения, направленного на взаимовыгодное сотрудничество в достижении некоммерческих и культурно-просветительских целей, а также повышении предпринимательской культуры среди людей с инвалидностью. Подписи под документом поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, исполнительный директор Свердловского областного отделения «Опоры России» Евгения Бардашкина, заместитель директора ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» Алексей Бесчастных и заместитель председателя Уральского банка ПАО «Сбербанк» Александр Нуйкин.Церемония прошла в рамках форума «Бизнес от сердца» на базе центра помощи и поддержки гражданских инициатив «СОЦИО» и приурочена к Международному дню социального бизнеса. В качестве партнеров мероприятия выступили правительство региона, СОФПП, центр «Мой бизнес», организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», «Сбербанк», центр «СОЦИО» и предпринимательское сообщество.Директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что каждый участник соглашения будет работать в своей сфере. Фонд будет продвигать просветительские программы, служба занятости — образовательные мероприятия в сфере поддержки социально незащищенных слоев населения. Подписание подобных соглашений директор сравнил со сбором пазла, образующего «картинку из нескольких элементов, которые будут работать».«Создание инклюзивных проектов — это одна из наших задач. Пока не удовлетворен спрос на такого рода проекты, они должны быть представлены. Социальный бизнес — это отдельное направление работы СОФПП, мы будем дальше его развивать. Площадка тоже выбрана не случайно, потому что без каких-то преувеличений это центр поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Странно было бы подписывать соглашение, проводить мероприятие в другом месте», — прокомментировал Валерий Пиличев.Участвовавший в мероприятии заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов напомнил, что обладатели статуса «социальный предприниматель» могут претендовать на государственную поддержку. Сумма грантов составляет до 500 тыс. руб. Ближайший отбор на 2023 год запланирован на июль. Субсидия действует с 2021 года, и за это время ее получили около 70 социальных предпринимателей.«Мы хотим, чтобы на этой площадке собрались самые активные представители социального бизнеса. С одной стороны, мы можем построить диалог по направлению дальнейшего сотрудничества, государственной поддержки, которую мы можем предложить, или рассмотреть еще какие-то варианты. С другой — вручим предпринимателям, занимающимся социальными проектами, памятные знаки, отметим их заслуги», — добавил Евгений Тиханов.После подписания документа предпринимателям вручили награды и подарки за достижения в сфере социального бизнеса. Далее участникам предложили посетить дискуссионные площадки и «менторскую гостиную», где гости могли бы задать экспертам интересующие их вопросы по разным темам: маркетингу, лицензированию, получению субсидий.Спикером по темам социальной ответственности бизнеса и ценностно-ориентированного подхода выступила председатель комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству «Опоры России» эксперт по этикету и протоколу Юлия Гильванова.«Как руководитель комитета «Опоры России» по ценностно-ориентированному предпринимательству, я приветствую такие инициативы. Современный бизнес немыслим без социальных программ, но не все предприниматели знают, что им конкретно нужно сделать, чтобы развиваться в сторону повышения социальной ответственности. И сегодняшнее соглашение, к которому присоединились органы власти, предпринимательские объединения, «Сбербанк», как раз должно помочь в этом направлении. Это полезный и нужный шаг, и можно только порадоваться, что Екатеринбург стал площадкой для такого мероприятия», — рассказала Юлия Гильванова.Мнением об актуальных задачах в области социальных проектов и целях подобных мероприятий поделилась управляющая центром помощи и поддержки гражданских инициатив «СОЦИО» Мария Маколова.«Цель — обозначить и усилить фокус внимания на те ценности, которые важны в наше время. Особенно в плане поддержки людей, их объединения между собой. Мы помогаем тем, у кого есть особенности здоровья, затруднения в коммуникации. Мы их трудоустраиваем и таким образом поддерживаем, создаем большое инклюзивное сообщество. Эти ценности состоят в том, чтобы все имели равные возможности, в том числе в плане трудоустройства и реализации себя», — подчеркнула Мария Маколова.Она также отметила, что уже сейчас в области государственного регулирования достигнуты успехи в вопросах трудоустройства людей с инвалидностью в некоммерческий сектор, общесоциальные проекты. Но вопросы, которые требуют дополнительного регулирования со стороны властей, еще существуют и как раз должны обсуждаться в рамках форума.Основатель благотворительной организации «Юнифонд» Юна Ильина поделилась, что форум помог ей определиться в вопросе получения статуса социального предпринимателя. Изначально ее отталкивала «бюрократическая махина», которую надо преодолеть для работы в таком статусе. Но часть сомнений развеялась.«Тут много хороших людей, которые мне сказали, что помогут все это пройти. Кто-то даже готов взять на себя этот мощный документооборот «под ключ». Почему я вообще здесь? Мое внутреннее ощущение, что все социальные, благотворительные проекты должны быть поданы так, чтобы им хотелось помогать. Чтобы была некая «упаковка» в сочетании с реальной пользой, включая маркетинг, продвижение, внимание блогеров. Сегодня я здесь для того, чтобы больше людей в этом городе считали модным помогать другим. Помогать — модно, быть благотворителем — модно, быть социальным предпринимателем — модно», — считает Юна Ильина.Отметим, что подписание подобных соглашений, проведение общественных обсуждений и дискуссий позволяет объединить имеющийся опыт, указать на актуальные проблемы. Екатеринбург же может стать центром по продвижению социальных и инклюзивных проектов, поскольку город дает площадку для этого.