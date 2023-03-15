Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес», в I квартале текущего года выдал малому и среднему бизнесу 526 поручительств на 3,2 млрд руб. Это позволило бизнесменам привлечь в банках финансирование на сумму 7,1 млрд руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Также в I квартале СОФПП выдал предпринимателям и самозанятым 204 займа на общую сумму 350,7 млн руб.
Директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что в своей работе фонд ориентируется на спрос со стороны бизнеса на меры поддержки.
«В своей работе мы руководствуемся спросом на меры поддержки. В прошлом году мы увидели возросший спрос на поручительства по банковским кредитам. Они позволяют предпринимателям легче получать кредитное финансирование и при этом не обременять свои активы. Востребованность этого инструмента поддержки сохраняется и в 2023 году: за I квартал мы выдали больше половины прошлогоднего объема поручительств. Помимо этого, в текущем году фонд усилил работу с начинающими предпринимателями: для них введен новый вид займа под минимальную ставку и с возможностью отсрочки выплаты основного долга», — рассказал Валерий Пиличев.
Поручительствами и займами фонда могут воспользоваться предприниматели из Екатеринбурга и Свердловской области. Минимальная ставка по займам СОФПП сегодня составляет 3,75% годовых.
Напомним, что по итогам всего 2022 года объем поручительств фонда составил 5,6 млрд руб.
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