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Вчера, 14:25

УБРиР начинает выдавать кредиты малому и среднему бизнесу под поручительства СОФПП

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал партнером Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»). Финансовая организация начнет выдавать кредиты малому и среднему бизнесу Свердловской области под поручительства СОФПП. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что в 2023 году фонд выдал МСП региона гарантии на сумму 16,6 млрд руб., что помогло бизнесу привлечь в банках более 36,8 млрд руб.

«С начала 2024 года фонд выдал поручительства по кредитам на общую сумму 1,4 млрд рублей. Так, гарантийная поддержка позволила бизнесу получить в банках порядка 2,9 млрд руб. Средний размер поручительства составляет 6,2 млн руб., а средняя сумма кредита, обеспеченного гарантиями СОФПП, — 14,5 млн руб.», — рассказал Дмитрий Ионин.

Комментируя статистику, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков сообщил, что в области 38 кредитных организаций являются партнерами СОФПП по поручительствам, и теперь в их числе УБРиР — один из крупнейших региональных банков.

«В прошлом году более 32 тыс. предприятий начали сотрудничать с УБРиР. Важно, что мы стартуем с совместным проектом с ключевым институтом поддержки именно в нашем домашнем регионе, где сосредоточено две трети бизнеса банка. В дальнейших планах — заключить подобные соглашения со структурами содействия предпринимательству и на других территориях присутствия УБРиР», — сказал президент банка Алексей Долгов, подчеркнув, что все процедуры по оформлению поручительства происходят в банке, куда заемщик обращается за кредитом. Формально рассмотрение заявки на гарантии может занимать до пяти дней. Но собственные разработки в области скоринга позволяют фонду выносить решение в течение одного-двух дней.

«Мы с радостью и гордостью принимаем в число наших банков-партнеров УБРиР. Фонд открыт для сотрудничества и новых проектов в этой сфере. Например, в прошлом году совместно с крупным федеральным банком мы разработали уникальный гарантийный продукт «Оптимум», использующий искусственный интеллект и позволяющий в считанные минуты рассмотреть заявку предпринимателя о выдаче поручительства по кредиту», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
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