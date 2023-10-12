Валерий Пиличев: Из-за санкций у представителей МСБ появились дополнительные возможности для развития

Фото предоставлено пресс-службой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

— Прежде всего отмечу, что сегодня деятельность практически всех предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) связана с импортозамещением в большей или меньшей степени. Не надо думать, что импортозамещение — это просто замена ушедших с российского рынка иностранных товаров. Нет. В сфере производства наши предприятия не замещают импортные товары — они выпускают сходные, но с иными потребительскими качествами. Нюанс состоит в том, что зарубежные предприниматели производили свои товары на протяжении десятилетий и накопили серьезный опыт. Мы же относительно недавно вступили на этот путь и активно развиваемся.— В первую очередь можно назвать непредсказуемость экономической обстановки, с которой приходится сталкиваться всем представителям бизнеса. Трудности у МСБ могут возникнуть и из-за отсутствия опыта производства замещающего продукта. Компаниям, только начавшим работать в этом направлении, непросто справиться с предпринимательской рутиной.Вдобавок к этому бизнесмен сталкивается с разнообразными рисками — административными, финансовыми и другими — по причине выпуска небольшого объема товаров. Еще одно ограничение — отсутствие стабильного платежеспособного спроса на импортозамещающий товар. Впрочем, по сравнению с крупными компаниями малые и средние предприятия более мобильны, гибки, и им легче подстроиться под меняющиеся реалии.— Из-за санкционных ограничений у ряда представителей малого и среднего бизнеса появились дополнительные возможности для развития. Типичным примером в новой экономической ситуации стало то, что малое предприятие заключает контракт с крупным заводом-заказчиком и налаживает производство технологической продукции, которую ранее завод закупал в Европе. Это новые возможности для развития МСБ, однако отсутствие конкуренции на рынке в связи с уходом иностранных компаний может неблагоприятно влиять на качество производимой продукции.— В рамках поддержки импортозамещения бизнесу предоставляются финансовые инструменты поддержки (гранты, льготные займы, поручительства и субсидии) и нефинансовые меры (легализация параллельного импорта, льготы на ввоз продуктов и сырья, предоставление земельных участков без торгов). На региональном уровне Фонд предоставляет информационную поддержку. Такая помощь необходима для развития и масштабирования бизнеса.— Для развития любого бизнеса нужны инвестиции. Поэтому считаю, что предпринимателям в первую очередь следует задуматься о получении большего числа займов на льготных условиях. На данный момент существует достаточно инструментов, которые способны помочь в решении этого вопроса.Так, по состоянию на 1 ноября с начала 2023 года было оформлено почти 2 тыс. поручительств на общую сумму 13,3 млрд руб., что помогло предпринимателям Свердловской области привлечь более 29,8 млрд руб. кредитных средств.Кроме того, несмотря на негативные прогнозы на фоне перемены экономической ситуации, провала в сфере малого и среднего бизнеса не произошло. Напротив, если судить по показателям, МСБ в Свердловской области растет и развивается. За год количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 3% — с 197,8 тыс. субъектов в октябре 2022 года до 203,9 тыс. субъектов в октябре 2023 года.