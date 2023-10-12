Валерий Пиличев: Из-за санкций у представителей МСБ появились дополнительные возможности для развития

На вопросы журналистов ответил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.— Валерий Валерьевич, как предприниматели региона справляются с необходимостью производства и применения импортозамещающих товаров?
— Прежде всего отмечу, что сегодня деятельность практически всех предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) связана с импортозамещением в большей или меньшей степени. Не надо думать, что импортозамещение — это просто замена ушедших с российского рынка иностранных товаров. Нет. В сфере производства наши предприятия не замещают импортные товары — они выпускают сходные, но с иными потребительскими качествами. Нюанс состоит в том, что зарубежные предприниматели производили свои товары на протяжении десятилетий и накопили серьезный опыт. Мы же относительно недавно вступили на этот путь и активно развиваемся.— С какими трудностями сегодня сталкиваются импортозамещающие предприятия, относящиеся к сектору МСБ?
— В первую очередь можно назвать непредсказуемость экономической обстановки, с которой приходится сталкиваться всем представителям бизнеса. Трудности у МСБ могут возникнуть и из-за отсутствия опыта производства замещающего продукта. Компаниям, только начавшим работать в этом направлении, непросто справиться с предпринимательской рутиной.
Вдобавок к этому бизнесмен сталкивается с разнообразными рисками — административными, финансовыми и другими — по причине выпуска небольшого объема товаров. Еще одно ограничение — отсутствие стабильного платежеспособного спроса на импортозамещающий товар. Впрочем, по сравнению с крупными компаниями малые и средние предприятия более мобильны, гибки, и им легче подстроиться под меняющиеся реалии.— Какие возможности открылись перед МСБ благодаря импортозамещению?
— Из-за санкционных ограничений у ряда представителей малого и среднего бизнеса появились дополнительные возможности для развития. Типичным примером в новой экономической ситуации стало то, что малое предприятие заключает контракт с крупным заводом-заказчиком и налаживает производство технологической продукции, которую ранее завод закупал в Европе. Это новые возможности для развития МСБ, однако отсутствие конкуренции на рынке в связи с уходом иностранных компаний может неблагоприятно влиять на качество производимой продукции.— Что способствует развитию свердловских МСБ, выпускающих импортозамещающую продукцию?
— В рамках поддержки импортозамещения бизнесу предоставляются финансовые инструменты поддержки (гранты, льготные займы, поручительства и субсидии) и нефинансовые меры (легализация параллельного импорта, льготы на ввоз продуктов и сырья, предоставление земельных участков без торгов). На региональном уровне Фонд предоставляет информационную поддержку. Такая помощь необходима для развития и масштабирования бизнеса. — Что необходимо МСБ для успешного продвижения в сфере импортозамещения?
— Для развития любого бизнеса нужны инвестиции. Поэтому считаю, что предпринимателям в первую очередь следует задуматься о получении большего числа займов на льготных условиях. На данный момент существует достаточно инструментов, которые способны помочь в решении этого вопроса.
Так, по состоянию на 1 ноября с начала 2023 года было оформлено почти 2 тыс. поручительств на общую сумму 13,3 млрд руб., что помогло предпринимателям Свердловской области привлечь более 29,8 млрд руб. кредитных средств.
Кроме того, несмотря на негативные прогнозы на фоне перемены экономической ситуации, провала в сфере малого и среднего бизнеса не произошло. Напротив, если судить по показателям, МСБ в Свердловской области растет и развивается. За год количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 3% — с 197,8 тыс. субъектов в октябре 2022 года до 203,9 тыс. субъектов в октябре 2023 года.Полную версию интервью читайте на сайте «Коммерсантъ-Урал» Фото предоставлено пресс-службой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства