СОФПП удвоил максимально возможную финансовую поддержку при поручительстве по кредитам для малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Малый и средний бизнес за первое полугодие 2023 года привлек при поддержке ...06.04.2023 Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...16.12.2022 В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства подвели итоги года
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) поделился итогами ...23.11.2022 Господдержка позволила свердловским предпринимателям привлечь в банках почти 11 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. С начала 2022 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) ...16.09.2022 СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и ...