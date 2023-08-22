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СОФПП удвоил максимально возможную финансовую поддержку при поручительстве по кредитам для малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) удвоил максимально возможную финансовую поддержку при поручительстве по кредитам для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям будут доступны гарантии на сумму до 100 млн руб., сообщает департамент информационной политики региона.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, регион находится на втором месте в России после Москвы по объему оказанной предпринимателям гарантийной поддержки в этом году.

«И продолжается работа по развитию инструментов финансового содействия бизнесу, облегчению доступа к финансовым ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметил Вадим Третьяков.

Сейчас на Среднем Урале насчитывается 199,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере трудоустроен почти 1 млн человек.

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, поручительства по кредитам — один из самых востребованных инструментов поддержки. С начала 2023 года фонд предоставил предпринимателям более 1,5 тыс. поручительств на 10,5 млрд руб. В итоге удалось привлечь 23,2 млрд руб. кредитных средств.

«Организационно все очень просто: для оформления гарантийной поддержки не нужно приходить в фонд, все происходит в банке, куда предприниматели обращаются за кредитом. Сейчас мы занимаемся цифровизацией процесса предоставления поручительств и даже планируем выпустить новый продукт — обязательно в скором времени расскажем об этом», — отметил В. Пиличев.
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