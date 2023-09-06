СОФПП будет привлекать для предпринимателей дополнительные средства на Московской бирже

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СОФПП удвоил максимально возможную финансовую поддержку при поручительстве по кредитам для малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) удвоил максимально ...

Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...

СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...

СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и ...

СОФПП уменьшил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уменьшил ставки по ...