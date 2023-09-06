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Вчера, 16:45

СОФПП будет привлекать для предпринимателей дополнительные средства на Московской бирже

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес») в скором времени выйдет на Московскую биржу для привлечения дополнительных средств. Планируется, что эти деньги позволят выдавать больше займов и поручительств представителям малого и среднего бизнеса, сообщает департамент информационной политики региона.

«Выход на биржу расширит финансовые возможности института развития, позволит увеличить объемы выдаваемых займов и поручительств. Первый шаг к открытому рынку уже сделан — рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило фонду высокий рейтинг кредитоспособности — на уровне ruBBВ+ со стабильным прогнозом», — подчеркнул министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По данным аналитиков «Эксперт РА», рыночные позиции фонда зависят от высокого уровня капитализации и диверсифицированного портфеля вложений. Также число просроченных задолженностей по займам бизнесу должно составлять не больше 2%. У СОФПП портфель загружен на 100%, из-за чего появляется очередь в ожидании одобрения займов. Новые же вливания средств обеспечат сокращение сроков рассмотрения подобных заявок.

«Последние два года мы видим серьезный рост спроса на займы и поручительства фонда. Предприниматели ищут дополнительные источники финансирования, и мы планируем расширять объемы выдачи средств. Присвоение кредитного рейтинга позволит фонду сделать следующий шаг — выйти на рынок облигаций и привлекать деньги через Московскую биржу», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

На 1 сентября СОФПП с начала года выдал малому и среднему бизнесу региона 521 заем на 1,4 млрд руб. На текущий момент минимальная ставка по займам СОФПП составляет 6% годовых.

Напомним, что фонд удвоил максимально возможную финансовую поддержку при поручительстве свердловским предпринимателям. Для них будут доступны гарантии на сумму до 100 млн руб.
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