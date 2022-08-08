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СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и среднему бизнесу региона рекордный объем поручительств по банковским кредитам и гарантиям. Благодаря этому с начала года местные предприниматели смогли получить в банках финансирование на общую сумму 6 млрд 498 млн руб., сообщает департамент информационной политики региона.

Отметим, что ранее губернатор Евгений Куйвашев называл развитие малого и среднего бизнеса стратегическим вопросом. Он призвал активно привлекать его к обеспечению импортозамещения, встраивать в новые логистические цепочки и оказывать поддержку.

«С начала 2022 года фонд — главный институт поддержки малого и среднего бизнеса, работу которого курирует областное правительство, выдал региональному бизнесу 558 поручительств на сумму почти 2 млрд 642,5 млн руб. Это больше, чем за весь 2021 год», — сказал замгубернатора Дмитрий Ионин.

Добавим, что в 2021 году СОФПП предоставил предпринимателям 326 поручительств на общую сумму 2 млрд 628,52 млн руб.

«СОФПП оказывает бизнесу финансовую и нефинансовую поддержку. Региональные компании могут получить в фонде займы по ставкам от 4% годовых — это минимальный на рынке уровень, а также поручительства по банковским кредитам и гарантиям. Чаще всего наши поручительства требуются предпринимателям, когда не хватает залогового обеспечения», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

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