Свердловские предприниматели и самозанятые получили в 2023 году от СОФПП займы на сумму более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в текущем году выдал займы на сумму более 1 млрд руб. предпринимателям и самозанятым. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Объем гарантийной поддержки СОФПП с начала 2023 года составил 11,8 млрд руб. Поручительства фонда позволили бизнесу привлечь в банках 26,3 млрд руб. кредитных средств. Для сравнения: по итогам 2022 года институт поддержки выдал предпринимателям 848 займов на сумму более 1,5 млрд руб., а также поручительства на сумму 5,6 млрд руб., которые обеспечили заемное финансирование объемом 13,9 млрд руб.



«Ежегодно в Свердловской области растет объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Эта работа осуществляется в соответствии с поручением губернатора Евгения Куйвашева и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Малый и средний бизнес — основа экономики, поэтому мы придаем большое значение развитию инструментов его поддержки», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



Максимальный размер займа от фонда составляет 5 млн руб., исключение составляют самозанятые, сумма займов которым ограничена 500 тыс. руб. Минимальная ставка на текущий момент — 6,5% годовых.