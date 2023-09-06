Свердловские предприниматели и самозанятые получили в 2023 году от СОФПП займы на сумму более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) удвоил максимально ...01.09.2023 Свердловские IT-компании за полгода получили 206 млн рублей кредитных средств благодаря поддержке СОФПП
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В I полугодии предприятия IT-сферы на Среднем Урале получили 206 млн руб. в качестве ...22.08.2023 Свердловские предприниматели при поручительстве СОФПП за полгода привлекли на развитие бизнеса более 21 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Малый и средний бизнес за первое полугодие 2023 года привлек при поддержке ...06.04.2023 Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...16.09.2022 СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и ...