Драйвер займов

Сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2023 году покажет рост на 25% и станет основным драйвером корпоративного кредитования. Это соответствует тенденциям 2022 года, где рост показателей составил 30% за счет эффекта низкой базы предыдущих лет. В текущем году пойдет исчерпание этого фактора, но МСБ останется самым динамично растущим сегментом рынка. С таким прогнозом выступили аналитики агентства «Эксперт РА».



Росту кредитования этого сегмента будет способствовать увеличение числа небольших компаний этой группы клиентов за счет освоения ими рыночных ниш после ухода с российского рынка крупных иностранных игроков. Еще один фактор — дробление попавших под санкции компаний. Плюс в экономические цепочки вклинятся новые игроки, которые будут отвечать за соблюдение или же обход санкционных ограничений.



В то же время прогноз «Эксперт РА» в отношении крупного бизнеса предполагает не более 5% роста. Это связано с невысокой активностью компаний данного сегмента на фоне снижения ожидаемых объемов экспорта из-за закрытия западных рынков сбыта и необходимости искать новых клиентов в продолжающих сотрудничать с Россией странах.



«В течение года у крупного бизнеса возникнет потребность в рефинансировании облигационных выпусков, однако в большей степени компании будут стараться сделать это на внутреннем облигационном рынке, не прибегая к банковскому кредитованию. Тем не менее поддержку сегменту и рост свыше прогнозируемых агентством значений могут обеспечить анонсирование и реализация новых крупных инфраструктурных проектов с участием государства, что будет стимулировать привлечение новых кредитных ресурсов для участвующих в данных проектах компаний», — отмечают аналитики.



Значимость кредитования для МСБ подтверждается и на примере Свердловской области. Например, выдача займов или поручительств на них является одним из главных инструментов Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). За прошлый год организация помогла бизнесу получить 14 млрд руб. кредитных средств. В том числе СОФПП выдал 1 тыс. 249 поручительств на 5,6 млрд руб. Причем по этому показателю Средний Урал уступил только Москве.



В Уральском ГУ Банка России также отмечают, что в минувшем году свердловский бизнес взял 1,4 трлн руб. кредитов, что на 30% превышает результат 2021 года. Из них 381 млрд руб. пришелся на малый и средний бизнес.



«В условиях санкционного давления финансовому сектору в прошлом году удалось не допустить сокращения кредитования бизнеса. Этому способствовали прежде всего государственные программы льготного кредитования. Так, предприниматели Свердловской области получили поддержку на 34 млрд. рублей, что составило около 14% от их кредитного портфеля», — рассказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.



Представители крупного бизнеса также получили льготы при оформлении кредитов или их реструктуризации. Всего этот сектор предпринимательства получил или реструктурировал кредиты на сумму 420 млрд руб.



Добавим, что значительная часть займов для бизнеса доводится в том числе по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». На Среднем Урале он представлен тремя региональными программами. В том числе они включают в себя различные формы кредитования. Например, СОФПП планирует в 2023 году выдать минимум 216 микрозаймов начинающим предпринимателям. Плюс с марта там утвержден новый кредит «Стартуй уверенно»: до 500 тыс. руб. по ставке в половину от ключевой ставки Банка России. По программе «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» планируется обеспечить доступ к займам как минимум 952 субъектам МСБ. Поручительства предполагается предоставить не менее чем на 6 млрд 297 руб.



В итоге складывается ситуация, при которой у малого и среднего бизнеса остается пространство для развития. Однако оно во многом зависит от программ государственной поддержки и готовности кредитных организаций выдавать займы. Если что-то из этого станет для бизнеса менее доступным, то итоги 2023 года окажутся более негативными, чем предполагалось.



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