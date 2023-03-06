«Эксперт РА»: Сегмент кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 году может вырасти на 25%

УрБК, Москва, 16.03.2023. Сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2023 году может вырасти на 25%. Это медленнее, чем годом ранее, когда этот показатель составил 30%. Такое изменение динамики связано с исчерпанием эффекта низкой базы прошлых лет. Данный прогноз опубликовали аналитики агентства «Эксперт РА».



Также МСБ как был, так и останется драйвером корпоративного кредитования. Рост показателей обеспечит увеличение числа небольших компаний, поскольку они будут занимать освободившиеся после ухода иностранных организаций ниши, плюс попавшие под санкции компании будут дробиться.



Темпы роста кредитования крупного бизнеса сохранятся на уровне до 5%. Это связано с тем, что инвестиционная активность таких организаций останется невысокой из-за снижения ожидаемых объемов экспорта вследствие закрытия западных рынков и необходимости искать новых клиентов в продолжающих сотрудничать странах.