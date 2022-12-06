СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог бизнесу получить 14 млрд руб. кредитных средств. В том числе организация выдала 1 тыс. 249 поручительств на 5,6 млрд руб. По этому показателю Свердловская область заняла второе место, уступив только Москве, рассказал во время пресс-завтрака в Екатеринбурге директор СОФПП Валерий Пиличев.



Помимо этого, 2 тыс. 238 предпринимателей получили от фонда ряд комплексных услуг. Больше 6 тыс. человек прошли образовательные курсы и программы СОФПП. Еще 133 организациям помогли получить статус социального предприятия Свердловской области.



Также услуги СОФПП получили 2 тыс. 064 самозанятых. В том числе фонд выдал им 41 заем на 13,3 млн руб.