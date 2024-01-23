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23.01.2024

Малого бизнеса становится больше

За 2023 год число компаний в Свердловской области, относящихся к малому и среднему бизнесу (МСБ), выросло более чем на 7 тыс. единиц (до 208 тыс. 426 субъектов). При этом количество самозанятых жителей региона за год увеличилось на 44% (до 264 тыс. 724 человек). Об этом журналистам рассказали министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев на встрече с представителями СМИ в екатеринбургском креативном кластере «Домна».

Малого бизнеса становится больше

Отметим, что «Домна» создавалась как площадка, на которой свои идеи и продукцию могли бы продемонстрировать представители «креативного предпринимательства». Так, в течение 2023 года на площадке кластера прошло 400 мероприятий, направленных на поддержку бизнеса. В них приняло участие 36 тыс. человек. К примеру, ярмарку самозанятых, которая прошла в «Домне» в декабре, посетили более 3 тыс. человек. Всего в течение 2023 года в рамках сезонных ярмарок свою продукцию представили покупателям 140 мастеров, оформивших статусы самозанятых. Помимо этого, в стенах кластера регулярно проходят мероприятия, в рамках которых признанные эксперты делятся своим опытом, а начинающие специалисты могут представить им свои кейсы и получить обратную связь.

Малого бизнеса становится больше

Свердловский бизнес активно участвует в этих мероприятиях, а также эффективно пользуется всеми инструментами господдержки. По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, в течение 2023 года через СОФПП на поддержку бизнеса было направлено 18,4 млрд руб. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 7,4 млрд руб. В частности, поручительств СОФПП в 2023 году выдал на сумму 16,2 млрд руб., отметил В. Пиличев. Это позволило предпринимателям получить в банках займы на сумму более 35,6 млрд руб.

Например, предприятие «Фабрика вкуса» в Березовском (производит сахарозаменители, конфеты) в 2023 году получило таким образом заем на сумму более 2 млн руб. Это позволило фабрике закупить новое оборудование, увеличить объемы выпуска продукции и запустить новые линии производства. В конечном итоге фабрика сумела выйти на рынки Африки и Ближнего Востока (ведутся переговоры с представителями компаний-покупателей из этих стран).

Всего же ориентированные на экспорт свердловские производители при поддержке СОФПП заключили в 2023 году более 80 контрактов на сумму свыше 47 млн долл. США.

Малого бизнеса становится больше

По словам В. Третьякова, в 2024 году правительство Свердловской области совместно с СОФПП сделает акцент на проведении бизнес-мероприятий в свердловских муниципалитетах (не только в Екатеринбурге). Уже планируется провести пять форумов для самозанятых и пять мероприятий для тех, кто планирует начать свой бизнес (в рамках программы «Стартуй уверенно», в 2024 году до стадии подготовки собственного бизнес-плана сопроводят не менее 1 тыс. человек). Кроме того, правительство организует 10 ярмарок для свердловских производителей.

Подобная работа по поддержке бизнеса ведется комплексно: помимо свердловского правительства и фонда поддержки предпринимательства в ней задействованы практически все профильные организации региона. К примеру, в 2023 году Уральская торгово-промышленная палата при участии СОФПП разработала и провела 12 обучающих программ, которые охватили 377 свердловских предприятий.

Кроме того, свердловские власти и общественные организации в 2024 году планируют продолжить сотрудничество с крупнейшими российскими маркетплейсами в рамках подписанных соглашений, направленных на развитие малого и среднего бизнеса на Среднем Урале.

«Мы видим, что на это есть спрос. Планируем совместно с маркетплейсами большой обучающий проект для самозанятых. Акцент будет сделан на практике: по итогам обучения каждый сможет завести свою карточку на маркетплейсе и приступить к продажам», — рассказал В. Пиличев.

Фото: Полина Рашковская
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