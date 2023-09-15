Сувенирное дело

В креативном кластере «Домна» прошла выставка дизайнерской коллекции одежды, посвященной Шигирскому идолу ...

В кластере «Домна» провели показ коллекции одежды, созданной к 300-летию Екатеринбурга ...

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В креативном пространстве «Домна» провели показ коллекции одежды, разработанной к ...

В кластере «Домна» презентовали мерч к юбилею Екатеринбурга

Свердловский областной фонд поддержи предпринимательства объявил конкурс для дизайнеров на разработку мерча к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) объявил конкурс для ...