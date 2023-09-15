Сувенирное дело

В екатеринбургском кластере «Домна» состоялось награждение победителей и участников конкурса разработки дизайна сувенирной продукции, одежды и аксессуаров для креативного пространства. Участниками мероприятия стали студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях изобразительного искусства и графического дизайна Среднего Урала. Работы принимались в следующих номинациях: «Лучший образ Уральского региона и Свердловской области», «Лучший проект сувенирной продукции», «Лучший проект одежды и аксессуаров».
Отметим, что организатором конкурса является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес»). Партнером выступил Уральский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, Нижний Тагил). Студенты данного образовательного учреждения стали участниками проекта.
СОФПП провел для студентов подготовительную работу. Фонд организовал для участников экскурсию в «Домну», встречу с архитектором, историком, дизайнером и другими специалистами. Так, например, главный редактор издательства TATLIN архитектор Эдуард Кубенский прочитал студентам лекцию на тему «Орхидея Урала — новый малахит».
Участникам конкурса были даны две темы на выбор: «Сувенирная продукция креативной площадки «Домна» как уникальный продукт Екатеринбурга и Свердловской области», а также «Уральская орхидея как новый символ Уральского региона». Студенты могли работать в самых разных техниках исполнения. На конкурс принимались творческие продукты, выполненные в графических и живописных техниках изобразительного искусства, цифровых и компьютерных технологиях, в жанрах цифровой живописи и фотографии, декоративно-прикладного искусства, искусствоведческие и галерейные проекты.
«Конкурс среди студентов-дизайнеров Екатеринбурга был объявлен несколько месяцев назад. Чрезвычайно сложной задачей было отобрать среди творческих работ несколько самых лучших. Подчеркну, что все работы прекрасные и могут претендовать на получение главного приза», — заметил директор СОФПП Валерий Пиличев.
Всего на конкурс поступило 17 работ. Жюри оценивало творческие проекты по полноте раскрытия задания, замыслу и креативности подачи, соответствию цели задания и целевой аудитории, типографике, цветовому и композиционному решениям, а также по уровню владения техническими навыками и приемами.
В итоге конкурсная комиссия определила победителей номинаций: Гран-при — Дарья Доможирова, выполнившая проекты «Образы Екатеринбурга» и «Глубины Урала» (заявлялась в номинации «Лучший проект одежды и аксессуаров»). Специальный выбор экспертов — Стелла Сагоян, представившая серию открыток, плакатов, футболок, блокнотов, шоперов, настенных часов и платков под названием «Искусство созидать». Победитель в номинации «Лучший образ Уральского региона и Свердловской области» — Светлана Кунгурова с проектом «Стальной Урал». В номинации «Лучший проект сувенирной продукции» первой стала Диана Бухарова, художественно переосмыслившая «Стихии черной металлургии». Также дипломами были отмечены еще 12 участников конкурса.
Во время церемонии награждения студентов министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметил, что выставка работ участников конкурса в «Домне» является не финансовой, но значимой поддержкой для молодых специалистов. По его словам, помимо презентации своей продукции, в кластере любой предприниматель может получить практически полный объем консультаций по вопросам ведения бизнеса.
«В Свердловской области молодые предприниматели до 25 лет могут рассчитывать на получение гранта до 500 тыс. руб. Это хорошее подспорье для старта или развития своего бизнеса. Министерство принимает такие заявки, а областной фонд поддержки предпринимательства проводит необходимые обучающие программы для владельцев компаний», — рассказал В. Третьяков о том, как осуществляется поддержка молодых предпринимателей региона.
Напомним, что ранее в креативном кластере прошла
трехдневная выставка-показ «Духи предков» дизайнеров Назара Алмазбекова, Татьяны Фоминцевой и Александры Гузовой. Они представили коллекцию, посвященную самой древней деревянной статуе на земле — Большому Шигирскому идолу, а также 300-летию Екатеринбурга. Соорганизаторами мероприятия выступили СОФПП, салон красоты TONI & GUY и модельное агентство SIGMA.
Также к юбилею столицы Урала в «Домне» презентовали
специальную коллекцию одежды. Местные бренды — MAVERLOK, Polyak brand, I.B.W., S96_brand, Мои любимки, INGROUP, HOXX и Ural Folk People — получили право представить свои работы по итогам конкурса для дизайнеров на создание мерча к 300-летию Екатеринбурга от Свердловского областного фонда поддержи предпринимательства (СОФПП).