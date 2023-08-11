Одеть Шигира

В кластере «Домна» провели показ коллекции одежды, созданной к 300-летию Екатеринбурга ...

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В креативном пространстве «Домна» провели показ коллекции одежды, разработанной к ...

В кластере «Домна» презентовали мерч к юбилею Екатеринбурга

Предприниматели и общественники обсудили перспективы продвижения Екатеринбурга через образ Шигирского идола

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Екатеринбурге состоялась конференция по изучению опыта и перспектив продвижения ...