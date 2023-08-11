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Одеть Шигира

В креативном кластере «Домна» состоялась трехдневная выставка-показ «Духи предков» дизайнеров Назара Алмазбекова, Татьяны Фоминцевой и Александры Гузовой. Они представили коллекцию, посвященную самой древней деревянной статуе на земле — Большому Шигирскому идолу, а также 300-летию Екатеринбурга. Соорганизаторами мероприятия выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), салон красоты TONI & GUY и модельное агентство SIGMA.

Одеть Шигира

Во время экскурсии куратор выставки «Духи предков» студент УрФУ четвертого курса Дин Мухаммед рассказал, что модельеры обращались к истории древних народов, проживавших на Урале. Проект соединил стили трех самобытных авторов со схожим мировоззрением, которые решили переосмыслить уральскую идентичность через одежду. Коллекции были призваны отразить времена первобытности, веры в духов и необузданность стихий.

«Весной 2023 года мы задумались о проекте, который бы связал многонациональные народы Урала и современность, с учетом того, что в этом году у нас 300-летие Екатеринбурга. Затем я предложил взять Шигирского идола в качестве главной темы экспозиции. Наш проект-эксперимент — это попытка разгадать тайны древней скульптуры», — сообщил об идее создания выставки Дин Мухаммед.

Одеть Шигира

Коллекция выполнена в черном, белом и коричневых цветах, что является отсылкой к деревянной скульптуре. В то же время такая цветовая гамма — от черного к белому — символизирует перерождение и путь к свету: «гниение и распад пересоздают материю заново». Также дизайнерские решения отличаются определенной тенденцией: вытянутые силуэты, неровные линии, стремление к тому, чтобы скрыть лицо человека и даже уйти от внешних половых признаков.

Одеть Шигира

«При создании коллекции мы отталкивались от образа Шигирского идола, его структуры и истории. Например, важным показался тот факт, что он был найден в болоте и пролежал там больше тысячи лет, и никто не знает, кто создал эту скульптуру. Хотелось передать загадочность, потому что мы не знаем, кто перед нами — женщина или мужчина», — уточнила дизайнер Александра Гузова.

Одеть Шигира
Фото предоставлено организаторами мероприятия

Образы дополняют вязаные головные уборы, сложные прически, экстравагантный макияж и декоративные элементы из металла и пластика, а также сухих деревьев. По словам художницы Татьяной Фоминцевой, для создания орнамента коры дерева использовался такой необычный материал, как монтажная пена. Одна из авторов выставки также применяла метод апсайклинга — перерабатывала и красила старую одежду.

Одеть Шигира
Фото предоставлено организаторами мероприятия

Также о своем опыте с этническими мотивами — киргизскими орнаментами — рассказал Назар Алмазбеков. Так, для создания древесных узоров на ткани он нашел на даче своих друзей спилы деревьев и нанес на них черную краску. После этого он приложил самодельные штампы к ткани, чтобы на ней получились отпечатки годовых колец.

«Часть представленной одежды сделана с помощью горячего клея, чтобы передать слоистость и неровности дерева. Также я хотел соединить историю и новые технологии, использовав 3D-принтер. С помощью него можно было воплотить свои идеи — создать волокнистые и легкие элементы одежды. Причем не нужно было тратить на это много времени, что важно, иначе мысль может ускользнуть», — добавил Назар Алмазбеков.

Одеть Шигира
Фото предоставлено организаторами мероприятия

Напомним, что ранее дизайнер Маша Варламова представила «Шигирскую городскую коллекцию» модной одежды. В своей работе она также обратилась к современным технологиям — использовала генерации нейросети Midjourney на основе образов Большого Шигирского идола. В пилотный лук вошли пальто, шапка, городской рюкзак-сумка и другие предметы гардероба.

Также в конце августа в креативном пространстве «Домна» провели показ коллекции одежды, разработанной специально к юбилею столицы Урала. Местные бренды — MAVERLOK, Polyak brand, I.B.W., S96_brand, Мои любимки, INGROUP, HOXX и Ural Folk People — получили право представить свою одежду по итогам конкурса для дизайнеров на разработку мерча к 300-летию Екатеринбурга от Свердловского областного фонда поддержи предпринимательства (СОФПП).
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