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Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проводит конкурс на лучший графический проект среди студентов

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) объявил о проведении конкурса на лучший графический принт. Участие в соревнованиях примут студенты уральских вузов. Работы победителей украсят одежду, аксессуары и сувенирную продукцию креативного пространства «Домна», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Партнером конкурса выступил Уральский филиал Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова» (Нижний Тагил). Его студенты первыми станут участниками проекта. Соревноваться с ними будут ребята из Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Поддержка проектов креативных индустрий и содействие их развитию осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Пространство «Домны», развитие которого курирует фонд, проводит различные образовательные мероприятия для школьников и студентов. В 2022 году мы запустили уроки технологии для школьников, которые сегодня пользуются большим спросом. Конкурс лучших принтов для «Домны» направлен на реализацию творческого потенциала ребят, формирование у них чувства сопричастности к преобразованиям региона», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: лучший образ креативной площадки «Домна», лучший образ Уральского региона и Свердловской области, лучший проект сувенирной продукции, лучший проект одежды и аксессуаров, лучшее визуальное оформление сайта и социальных сетей. Помимо победителей в номинациях конкурсная комиссия назовет обладателей специального выбора и гран-при.

Работы принимаются до 24 апреля 2023 года включительно. В середине мая на площадке «Домны» состоится выставка проектов победителей и церемония награждения.

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