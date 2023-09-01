Ириски вне конкуренции

Фото предоставлены пресс-службой СОФПП

С начала 2023 года экспортно ориентированные предприятия Среднего Урала при участии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) заключили более 80 контрактов на сумму свыше 47 млн долл. США. Благодаря фонду более тысячи компаний вышли на экспорт. Среди них — предприятие «Фабрика вкуса» (Березовский), специализирующееся на производстве сахарозаменителей. При содействии СОФПП фабрика получила финансирование в размере более 2 млн руб. от Росэксимбанка на приобретение в Китае необходимого спецоборудования и приняла участие в переговорах с потенциальными заказчиками из стран Ближнего Востока и Африки.Сотрудники фабрики рассказали, как модернизация отразились на объемах производства, конкурентоспособности и возможностях получить новые экспортные контракты.Уже 20 лет «Фабрика вкуса» производит таблетированные и порошкообразные подсластители, конфеты, в том числе для продуктовых наборов «РЖД», а также соевое молоко, соевые сливки и цикорий со стевией, а недавно была запущена новая линейка молочной карамели и налажено производство жидких концентрированных подсластителей.Заместитель генерального директора фабрики по качеству и стандартизации Анна Семухина отметила, что продукция предприятия уже представлена в крупных торговых сетях Свердловской, Новосибирской и Омской областей, а также в аптечных сетях по всей России. Однако, по ее словам, невозможно долго «сидеть» на классическом ассортименте и конкурентно развиваться.«Было принято решение о расширении ассортимента выпускаемой продукции. И сейчас, благодаря приобретенному оборудованию, после завершения пусконаладочных работ мы сможем апробировать новые рецептуры и увеличить объемы «правильных» сладостей», — рассказала Анна Семухина.По словам технологов, с китайскими производителями фабрика работает уже давно и не в первый раз закупает у них оборудование, которое за все время работы ни разу не подвело. Поэтому вопросов, у кого купить необходимое оборудование, не возникло.Так, приобретенный гранулятор таблетмассы предназначен для производства сухих таблеток и гранул из сыпучих материалов. Уплотнение и брикетирование порошка происходит на двух зубчатых колесах сухого гранулятора, вращающихся в противоположных направлениях, а последующее деление на гранулы выполняется с помощью разбивающего гребня из нержавеющей стали. Благодаря оптимизированной конструкции в ходе процесса образуется минимальное количество порошковой пыли, что положительно сказывается на условиях труда — что, безусловно, является немаловажным фактором.Помимо оборудования, в КНР закупается и сырье: янтарная, винная, яблочная кислота, фруктоза, сорбит, цикламат и сахаринат натрия, а также изомальт, используемый для варки карамели.«Ни по качеству сладости, ни по качеству варки китайское сырье не уступает европейским производителям, и сейчас по новой рецептуре мы варим молочную карамель на изомальте. Продукт получается не только вкусным, похожим на всеми любимые ириски, но и красивым», — отметила Анна Семухина.Кроме карамели, которую предприятие выпускает по 3-4 т в месяц, большим покупательским спросом пользуется соевый заменитель молока и сливок — его предприятие производит от 2 до 3 т в месяц. Сливки особенно оценили потребители в Республике Беларусь, и, что интересно, именно жители этой страны предложили фабрике изготовление сливок повышенной жирности — для добавления в кофе и чай.Продукцию фабрики признали также в Казахстане и Киргизии, но основным экспортным рынком предприятия уже много лет остается Азербайджан, логистическая транспортировка продукции до границы которого также просубсидирована при содействии СОФПП.Сейчас «Фабрика вкуса» ведет переговоры о поставках своей продукции в страны Ближнего Востока и Африки, куда уже были отправлены первые образцы сахарозаменителей. Есть все основания надеяться, что эти страны станут новыми экспортными направлениями.Все 50 сотрудников фабрики отмечают, что конкуренция на стремительно растущем рынке здорового питания их не пугает — качество и ассортимент их продукции проверены временем и доверием покупателей.Комментируя успехи «Фабрики вкуса», директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев заявил, что СОФПП будет и дальше содействовать развитию уральского экспортно ориентированного предпринимательства.«Выданные свердловским предпринимателям в этом году 2 млрд руб. заемных средств и 5 млрд руб. поручительств себя оправдали на 100% — мы наблюдаем серьезный рост производственных показателей», — подытожил Валерий Пиличев.