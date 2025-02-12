Получатель поддержки СОФПП запустил новый цех по производству днищ для железнодорожных цистерн, аппаратов и сосудов

Фото предоставлены пресс-службой СОФПП

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Компания «Гермес-Урал», которая регулярно пользуется мерами поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), запустила новый цех по производству комплектующих емкостного оборудования. Это позволит вдвое нарастить выпуск днищ для нужд промышленности России и стран СНГ, сообщает пресс-служба СОФПП.Инвестиции в проект составили 225 млн руб., в том числе 100 млн руб. в виде льготного займа. Как сообщили в компании, модернизация производственных мощностей даст возможность «Гермес-Урал» повысить эффективность выпуска продукции и расширить сотрудничество с промышленными предприятиями. Новый производственный цех оснащен современным оборудованием, позволяющим выпускать ежегодно до 3 тыс. днищ для железнодорожных цистерн, аппаратов и сосудов, работающих под давлением.«Увеличение доли отечественных комплектующих способствует укреплению технологического суверенитета, усилению экономики страны в целом. Федеральные средства, выделяемые через Фонд развития промышленности, нацелены на поддержку таких инициатив. Благодаря открытию нового цеха «Гермес-Урал» в два раза нарастит производство востребованной продукции. Это положительно отражается на социально-экономической ситуации в нашей области», — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.Предприятие производит комплектующие для емкостного оборудования, используемого в фармацевтической, химической, пищевой, нефтегазоперерабатывающей промышленности и в ЖКХ. Основные покупатели — крупнейшие российские производители емкостного оборудования, в числе которых «Уралкриомаш», «Сибнефтемаш», «Криогенмаш» и «ГМС Нефтемаш».«Сейчас российский рынок комплектующих для емкостного оборудования остается фрагментированным: ни один игрок не контролирует больше 10%, доля импорта также не превышает 10%. Наш новый цех еще не вышел на полную мощность, но мы уже видим потенциал для роста. В среднесрочной перспективе планируем занять 4,5% рынка — это амбициозная, но достижимая цель», — рассказал генеральный директор ООО «Гермес-Урал» Роман Гостюхин.В своем развитии и продвижении на новые рынки «Гермес-Урал» уже больше восьми лет опирается на поддержку СОФПП. В 2017 году целевой инвестиционный заем позволил модернизировать оборудование, а поручительства фонда (2019 год) дали возможность получить банковское финансирование. Ежегодно компания обращается за консультациями и образовательной поддержкой. Большой пласт сотрудничества связан с развитием внешнеэкономической деятельности.Центр поддержки экспорта СОФПП помогает предприятию на всех этапах расширения географии — от поиска потенциальных партнеров и выхода на зарубежные торговые площадки до сопровождения переговоров, организации участия в международных выставках и бизнес-миссиях.«Наши специалисты давно работают с «Гермес-Урал». В этом году при содействии фонда компания поучаствовала в международной бизнес-миссии в Киргизию в составе делегации региона. Ранее был организован визит в Узбекистан, а также участие в международной специализированной выставке «Химия» в Москве. Предприятие успешно и динамично развивает производство импортозамещающей продукции, востребованной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. А мы всегда готовы оказать поддержку в развитии», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.