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Вчера, 12:41

Курс на Азию

В Екатеринбурге на площадке креативного кластера «Домна» предприниматели обсудили развитие торговых отношений со странами Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индией. Встреча прошла в рамках реализации проекта «Екатеринбург международный».

Курс на Азию
Фото предоставлено пресс-службой СОФПП

В ходе мероприятия эксперты рассмотрели актуальные потребности рынков, перспективные отрасли, эффективные каналы поиска партнеров, ключевые правила организации логистики и финансовых расчетов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил участникам, что это уже четвертая встреча в рамках реализации проекта. Всего за пять месяцев совместно со Свердловским фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) администрация города провела ряд мероприятий, участники которых обсудили особенности ведения бизнеса с Китаем, Турцией и странами Ближнего Востока.

«Сотрудничество с Индией и странами Юго-Восточной Азии — не менее перспективное направление. Вместе с тем в очередной раз можно убедиться, что предприниматели нашего города готовы адаптироваться к новой экономической политике и искать новые точки роста», — подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что Индия является традиционным торгово-экономическим партнером России и сохраняет независимый экономический и политический курс. Общий объем торговли между странами приблизился к отметке в 44 млрд долл. США.

В свою очередь, директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что Индия — один из важных партнеров с точки зрения экспорта.

«Мы считаем, что страны с большим населением — это перспективное направление. Там происходит быстрый экономический рост, а потому российским экспортерам выгодно сотрудничество с ними», — сказал В. Пиличев.

На мероприятии также выступили эксперты с большим опытом работы в государствах АСЕАН: торговый представитель РФ в Малайзии Никита Пономаренко, директор по экспорту VetBot Алексей Баранов, представитель АО «РЭЦ» в Индии Тимур Векилов, директор службы ВЭД ООО Фирма «Тритон-Электроникс» Антон Юзефович, соучредитель ООО «Маклауд» Игорь Чуваков.

Так, Алексей Баранов рассказал, что если экспорт в Индию развивается достаточно активно, то в плане импорта российскому бизнесу есть куда стремиться.

«В импорте из Индии хотелось бы цифры увеличить. Сейчас мы больше заинтересованы в совместном создании с Индией производств, чтобы обходить антироссийские санкции, и у Индии есть потенциал в этом вопросе», — отметил эксперт.

Глава города также рассказал, что тема развития сотрудничества со странами АСЕАН в последние месяцы становится все более актуальной на общероссийском уровне.

«Необходимо отметить, что тема развития партнерства с Индией и странами Юго-Восточной Азии все чаще звучит в рамках федеральной повестки «О международном сотрудничестве с РФ». В этом году мы отмечаем пятилетие стратегического партнерства России с Юго-Восточной Азией, и по этому случаю 13 июля 2023 года в Джакарте состоялась встреча министров иностранных дел России и стран АСЕАН, где стороны договорились продолжать прогрессивный всесторонний диалог. Индия также является традиционным торгово-экономическим партнером России и сохраняет независимый экономический и политический курс. Уверен, что доверительные отношения между руководством наших стран и единая позиция по широкому спектру вопросов двусторонней торговли станут прочной основой для расширения бизнес-контактов», — сказал Алексей Орлов.

Глава города подчеркнул, что уральские предприниматели привыкли к особенностям китайского менталитета, характер интересов партнеров из стран СНГ тоже понятен для регионального бизнеса. В то же время рынки стран АСЕАН и Индии новы и незнакомы для большинства предпринимателей Урала.

«В связи с этим налаживание контактов с индийскими и юго-восточными коллегами порой кажется более сложным и ресурсозатратным делом для наших бизнесменов. Однако тем, кто понимает, что обозначенные страны — это динамично растущий рынок, администрация Екатеринбурга и СОФПП готовы оказывать содействие в продвижении услуг», — подчеркнул градоначальник.

Алексей Орлов добавил, что в настоящий момент актуальная информация и широкие контакты являются крайне важными инструментами развития экспорта.

Напомним, что проект «Екатеринбург международный» стартовал в июле 2023 года. Его целью стало развитие комфортной деловой и туристической инфраструктуры как одной из составляющих повышения экономического потенциала, усиления конкурентоспособности и увеличения инвестиционной привлекательности Екатеринбурга.

За время его реализации удалось привлечь порядка 60 экспертов из разных уголков мира и более 1 тыс. слушателей. Организаторами проекта выступают администрация города, СОФПП и Екатеринбургский центр развития предпринимательства.
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